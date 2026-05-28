Mujer Finge su Propio Secuestro para Pedir Dinero a su Familia en Puebla

Las autoridades en Puebla localizaron sana y salva a una mujer identificada como Margarita "N" de 32 años edad, quien había sido reportada por sus familiares como víctima de un supuesto secuestro en el municipio de Atempan.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el 24 de mayo de 2026 la mujer salió de su domicilio ubicado en la localidad de Maloapan para dirigirse a realizar compras a la cabecera municipal.

Luego de no regresar a su casa, familiares comenzaron su búsqueda sin obtener resultados.

Localiza FGE a mujer reportada como privada de la libertad en Atempan

La madrugada del 25 de mayo, familiares de la mujer recibieron mensajes en los que se afirmaba que la víctima se encontraba retenida y se exigía dinero a cambio de su liberación, motivo por el cual solicitaron el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.

Agentes investigadores implementaron labores de búsqueda en parques, hoteles y distintas comunidades de la región, logrando ubicar a la mujer en el municipio de San Juan Acateno, en buenas condiciones físicas.

Mujer localizada en San Juan Acateno admite falso secuestro

Durante la entrevista ministerial, Margarita "N" manifestó que no estuvo privada de la libertad y que los hechos fueron planeados por ella misma.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Puebla, donde se reunió con sus familiares y se les brindó orientación respecto al alcance legal de los hechos y sus consecuencias.

Con información de N+

JAPR