Mujer Finge su Propio Secuestro para Pedir Dinero a su Familia en Puebla

Después de un operativo de búsqueda se localizó a la mujer en San Juan Acateno, y admitió que se ausentó por voluntad propia.

La mujer se encontraba sana y salva en otro municipio de Puebla.Foto: FGE Puebla

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Mujer finge secuestro para pedir dinero a su familia. Fue localizada sana y salva en San Juan Acateno. Descubre los detalles de esta sorprendente historia.

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