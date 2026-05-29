Explosión en Miguel Hidalgo, CDMX, Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia México Nuevo?

Este viernes, 29 de mayo de 2026, se registró una explosión en una vivienda en la colonia México Nuevo, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la explosión originó un incendio, presuntamente por acumulación de gas, en una vivienda ubicada en la calle primera cerrada de Lago Atitlán, en dicha alcaldía.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX llegaron para atender la emergencia, minutos más tarde controlaron la situación; también arribaron paramédicos a la zona .

Al menos 10 personas fueron evacuadas de la vivienda; no se reportan lesionados.

Con información de N+

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