Explosión en Miguel Hidalgo, CDMX, Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia México Nuevo?

Bomberos de la CDMX llegaron para atender la emergencia en la Colonia México Nuevo, alcaldía Miguel Hidalgo

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Incendio en la Miguel Hidalgo; Captan Grandes Llamas Tras Explosión en Vivienda
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