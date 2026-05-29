Incendio en Negocio de Venta de Pollo Asado en San Nicolás, Nuevo León

Un local de venta de pollo asado se incendió aparentemente por un corto circuito y alertó a los cuerpos de emergencia en el municipio de San Nicolás

Local de venta de pollos después de incendioFoto: N+

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Un incendio en un local de pollo asado en San Nicolás movilizó a bomberos y rescatistas. Se investiga un corto circuito como causa. Conoce más sobre este incidente.

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