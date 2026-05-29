Incendio en Negocio de Venta de Pollo Asado en San Nicolás, Nuevo León

El incendio de un local de venta de pollo asado generó la movilización de rescatistas y bomberos durante la mañana del viernes 29 de mayo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La columna de humo y fuego alarmó a los ciudadanos que circulaban por la avenida Rómulo Garza, a la altura de la calle Pinos en la colonia Hacienda Los Morales.

El reporte llegó a bomberos y Protección Civil de San Nicolás alrededor de las 05:00 de la mañana. El incendio del negocio inició en la zona de la cocina y se extendió a las oficinas, presuntamente a causa de un corto circuito, de acuerdo con los primeros informes.

Empleados del lugar dijeron que la máquina que genera hielos aparentemente sufrió un desperfecto en los cables que se encontraban con cinta de aislar, provocando el origen de las llamas. Elementos de Tránsito y Policía de San Nicolás realizaron cierres parciales en la circulación debido a la presencia de humo y unidades de emergencia.

Incendio de locales de venta de pollo en Nuevo León

Esta misma cadena de negocios de venta de pollo sufrió ataques en varias de sus sucursales en Nuevo León durante el año pasado; sin embargo, en esta ocasión se investiga un supuesto cortocircuito. Además, la situación fue controlada por los cuerpos de emergencia y no se reportaron lesionados.

Entre los antecedentes de incendios en la cadena restaurantera del área hay ataques con bombas molotov en locales de los municipios de Guadalupe, Monterrey, Apodaca, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza, hechos donde las propiedades fueron incendiadas de manera intencional con artefactos explosivos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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