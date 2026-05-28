Presunta Explosión de Tanque de Gas Derrumba e Incendia Casa en Cadereyta, Nuevo León

La presunta explosión de un tanque de gas provocó el derrumbe e incendio de una propiedad en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Este siniestro ocurrió durante la mañana de este 28 de mayo, generando un intenso despliegue de autoridades de rescate.

Fue sobre la calle Naranja, en la colonia Lomas del Rosarito, donde vecinos reportaron una explosión. Al salir a supervisar lo que había pasado, testigos encontraron una casa completamente destruida y en llamas, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas ante el temor de que al interior de esta propiedad se encontraran personas.

A este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Cadereyta y del estado, quienes de inmediato comenzaron con las labores de supervisión para tratar de localizar a posibles personas lesionadas. Hasta el momento se sabe que durante esta explosión no se encontraba ninguna persona al interior del domicilio, por lo que no se registraron ciudadanos heridos.

Vecinos preocupados ante explosión de casa en Cadereyta

Se espera que este despliegue de autoridades continúe durante un par de horas para llevar a cabo los trabajos correspondientes y garantizar la seguridad de los demás vecinos. Las propiedades cercanas también serán analizadas para descartar posibles derrumbes o daños en bardas y columnas.

Hasta el momento no se ha confirmado cual sería la razón que originó este derrumbe e incendio, pero autoridades no descartan que se trataría de un tanque de gas. En el lugar fueron vistos varios vecinos reunidos con el personal de Protección Civil de Cadereyta quienes se encontraban asustados ante este siniestro.

DAGM