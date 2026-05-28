Presunta Explosión de Tanque de Gas Derrumba e Incendia Casa en Cadereyta, Nuevo León

Autoridades atendieron el reporte de una explosión que derrumbó e incendió una propiedad en la colonia Lomas del Rosarito

Explosión casa CadereytaFoto: PCNL

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Intensa explosión en Cadereyta: un tanque de gas derrumba una casa. No hay heridos, pero el miedo persiste entre vecinos. Autoridades continúan investigando el incidente.

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