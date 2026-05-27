Aseguran Gasera por Presunta Venta de Combustible Ilegal en Apodaca, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron una gasera luego de que se reportara la presunta venta de combustible ilegal. Fue a la altura de la colonia El Mezquital, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde se pudo observar este establecimiento completamente acordonado.

Fue durante la tarde de este miércoles 27 de mayo cuando se reportó el aseguramiento de una estación donde se comercializaba gas LP. Luego de varios reportes de la presunta venta de combustible ilegal, autoridades federales acudieron a este punto para proceder resguardar el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

En este lugar se pudieron observar algunos sellos de aseguramiento, así como una orden de cateo. Hasta el momento no se ha mencionado si durante el resguardo de este sitio ocurrió alguna detención, por lo que se espera que sean en los próximos días cuando se revelen más detalles. Además de este este establecimiento, el centro de carga de gas, mangueras y un tanque de almacenamiento también fueron acordonados.

Robo de combustible provoca fuga de hidrocarburos en El Carmen

Este no se trataría del primer aseguramiento por presunto robo de combustible durante este miércoles 27 de mayo, ya que autoridades del municipio de El Carmen, Nuevo León, acudieron hasta una brecha donde se reportó la fuga de hidrocarburos cerca de la empresa Panel del Rey.

Aparentemente esta fuga habría sido provocada luego de que se cometiera el robo de hidrocarburos en este ducto. Minutos más tarde también llegaron elementos de PEMEX y de Protección Ciivl del El Carmen, quienes comenzaron con las labores necesarias para evitar que se registrara un accidente en este punto.

Con información de Brian Samaniego | N+

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