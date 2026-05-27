Aseguran Gasera por Presunta Venta de Combustible Ilegal en Apodaca, Nuevo León

Autoridades federales aseguraron una gasera, ubicada en el municipio de Apodaca, luego de que se reportara la presunta venta de combustible ilegal

Aseguran gasera en ApodacaFoto: N+

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Autoridades federales aseguran gasera en Apodaca por presunta venta ilegal de gas LP. Investigan más detalles.

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