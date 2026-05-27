Ataques Armados Dejan un Muerto y Cuatro Heridos en García, Nuevo León

Durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo se reportaron al menos cuatro ataques armados en diversas colonias en el municipio de García, Nuevo León, lo que generó un intenso despliegue de autoridades de seguridad y de paramédicos.

El primer ataque se registró en un carwash, sobre la avenida Lerdo de Tejada, en la colonia San Martín. Fue en este sitio donde autoridades de seguridad localizaron a un hombre con diversas heridas de bala, mismas que le generaron la muerte. Hasta el momento, este sujeto no ha sido identificado, pero agentes de investigación señalaron que tendría entre 35 a 40 años de edad.

Fue en ese mismo lugar donde se reportó que dos jóvenes, de 20 a 25 años de edad, habrían recibido varios impactos de bala, por lo que de inmediato fueron trasladados hasta la Unidad Médica Sor Juan. Médicos señalaron que uno de los sujetos heridos presentaba lesiones en el tórax y se encontraba en estado de salud delicado.

Continúan ataques armados en García

Minutos más tarde, elementos de seguridad atendieron el reporte de un hombre herido de bala en la colonia Urbivilla Del Prado, en el municipio García. Autoridades señalaron que la persona lesionada habría llegado a su domicilio para pedir ayuda luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego. El sujeto presentaba varios impactos en la espalda y pies. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre su estado de salud o su identidad.

El último reporte ocurrió en un clínica médica privada, lugar donde llegó una persona con heridas de bala. La víctima se trataba de un hombre identificado como Erick, de 32 años de edad, quien presentaba varios impactos de bala en el área del abdomen. Hasta el momento se desconoce donde habría ocurrido el ataque armado que le generó esas lesiones.

Con información de Carlos Campos | N+

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