Ataques Armados Dejan un Muerto y Cuatro Heridos en García, Nuevo León

Autoridades atendieron el reporte de cuatro ataques armados en diferentes puntos del municipio de García

Ataques armados en GarcíaFoto: N+

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Ataques armados en García, Nuevo León dejan un muerto y cuatro heridos. Conoce los detalles de estos eventos que han generado un despliegue de seguridad en la zona.

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