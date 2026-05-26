Activan Mega Operativo de Búsqueda tras Reporte de Mujer Desaparecida en Nuevo León

Autoridades de seguridad se encuentran desplegados en el municipio de Ciénega de Flores y Apodaca para tratar de localizar a una mujer reportada como desaparecida

Mega operativo de búsquedaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mega operativo en Nuevo León: buscan a mujer desaparecida en Ciénega de Flores y Apodaca. Autoridades despliegan drones y fuerzas de seguridad. ¿Dónde fue vista por última vez?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+