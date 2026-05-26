Activan Mega Operativo de Búsqueda tras Reporte de Mujer Desaparecida en Nuevo León

Autoridades de diversas corporaciones iniciaron un mega operativo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer reportada como desaparecida. Los hechos se registraron durante este martes 26 de mayo en el municipio de Ciénega de Flores y Apodaca, Nuevo León.

Fue en calles de la colonia Villas de Carrizalejo, en Ciénega de Flores, donde comenzó este despliegue de seguridad para tratar de localizar a la persona desaparecida. En este punto fueron vistas varias unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Fuerza Civil, Guardia Nacional y varios drones de Protección Civil Jaguares.

Hasta el momento la mujer reportada como desaparecida solo ha sido identificada con las siglas NAST, pero sigue sin ser especificada su edad o rasgos físicos que ayuden con pronta localización de esta persona. Minutos de comenzar este despliegue, se informó que este operativo también se lleva a cabo en la colonia Metroplex, en el municipio de Apodaca.

¿Dónde fue vista por última vez la mujer reportada como desaparecida?

Elementos de seguridad mencionaron que fue en la colonia Metroplex donde la mujer fue vista por última vez en compañía de un grupo de hombres. Se espera que este operativo continúe durante un par de horas para tratar de localizar a esta persona lo antes posible.

Se dio a conocer este mega operativo de búsqueda ya era planeado desde días atrás. Autoridades de seguridad pidieron al equipo de Protección Civil de Santa Catarina sumarse a esta movilización para brindar un despliegue por aire con varios drones. Este hecho ha causado temor entre vecinos de ambas colonias.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM