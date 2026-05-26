Moviliza Hallazgo de Restos Humanos Dentro de Tejabán en Santa Catarina, Nuevo León

El hallazgo de restos humanos al interior de un tejabán causó una intensa movilización de autoridades hasta un predio ubicado a un costado del arroyo El Obispo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la noche de este lunes 25 de mayo.

A este punto llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes solicitaron el apoyo de peritos para comenzar con las investigaciones correspondientes. Este sitio de inmediato fue resguardado por varias unidades de la Guardia Nacional, generando temor entre vecinos de la colonia Bosques de la Huasteca.

Hasta el momento no ha sido identificado este cuerpo, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este caso. Será el Servicio Médico Forense quien traslade este cuerpo a las instalaciones correspondientes para realizarle una autopsia de ley.

Localizan cuerpo dentro de Río Salado en Vallecillo

Elementos de rescate también reportaron el hallazgo de un cuerpo al interior del Río Salado, ubicado en el municipio de Vallecillo, Nuevo León. Fue durante la tarde desde 25 de mayo cuando autoridades de Protección Civil de Nuevo León comenzaron con un operativo de búsqueda tras el reporte de una persona desaparecida en este sitio.

Testigos señalaron que la persona fallecida habría caído sobre el Río Salado. Luego de varias horas de no localizarlo, pidieron el apoyo de rescatistas. A este lugar hizo presencial el equipo Axolote de Protección Civil de Nuevo, quienes se desplegaron sobre este punto a bordo de lanchas. Horas más tarde, se confirmó la localización de este cuerpo.

DAGM