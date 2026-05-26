Moviliza Hallazgo de Restos Humanos Dentro de Tejabán en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades de seguridad ya se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo al interior de un predio en la colonia Bosques de la Huasteca

Localizan restos humanos en tejabánFoto: N+

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Movilización en Santa Catarina tras hallar un cuerpo en un tejabán. La FGJNL y la Guardia Nacional ya investigan. Conoce más sobre este impactante caso.

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