Catean Domicilio por Presunto Caso de Huachicoleo en Monterrey

Autoridades federales llevaron a cabo el despliegue y cateo de una vivienda en la colonia Rincón del Valle para investigar el presunto robo de combustible

Cateo en Sierra Alta por presunto huachicoleoFoto: N+

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Operativo en Monterrey: Guardia Nacional y Fiscalía catean casa por presunto huachicoleo en Rincón del Valle. Descubre más sobre esta investigación.

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