Catean Domicilio por Presunto Caso de Huachicoleo en Monterrey

Un operativo Federal, aparentemente relacionado con el tema de robo de combustible, se desplegó este jueves 28 de mayo en la zona sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el sector de Sierra Alta. El operativo de la Guardia Nacional, en compañía de agentes de la Fiscalía General de la República, se centró en una vivienda de la calle Valle de Tulipanes, en la colonia Rincón del Valle, II sector.

Desde muy temprano, los vecinos del sector restringido alertaron la presencia del grupo de hombres armados federales, en compañía de detectives, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Tras algunos minutos, los investigadores se centraron en una vivienda para comenzar con las indagatorias.

Mientras que al exterior, los elementos de la Guardia Nacional juntaban un perímetro de vigilancia, incluso revisando a las personas que llegaban a trabajar. Los federales revisaban las pertenencias de cada uno de ellos, posteriormente les permitían el acceso.

El operativo se realizó de manera paralela con un despliegue de la colonia Privada de Anáhuac al norte del Área Metropolitana de Monterrey, donde todo apunta a una investigación relacionada con el presunto robo de combustible, mejor conocido como huachicol.

Catean vivienda en sector privado de Escobedo

Alrededor del medio día del jueves 28 de mayo concluyó un operativo realizado en el sector privado Cerradas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con lo informado, autoridades federales aseguraron un domicilio como parte de una investigación de huachicoleo.

Elementos de la Guardia Nacional ingresaron a una residencia ubicada sobre la calle Cerradas del Peral, que quedó bajo resguardo y con sellos de una investigación por parte de las autoridades federales, quienes hasta el momento no han compartido más detalles sobre la carpeta de investigación por la cual se llevó a cabo dicho cateo.

Con información de Raymundo Elizalde y Karina Garza | N+

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