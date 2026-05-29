¿Cuándo Terminan Cierres en la Línea 2? Metro CDMX Informa sobre Obras en Estaciones

Desde hoy habrá más estaciones de la Línea 2 cerradas, conoce cuáles y hasta cuándo

Obras en la Línea 2 del Metro CDMX en abril 2026Obras en la Línea 2 del Metro CDMX en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que más estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX estarán cerradas? Descubre cuáles y hasta cuándo para planear mejor tus traslados.

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¿Cuándo Reabren Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX? Este Día de Junio 2026 Terminan Cierres