¿Cuándo Terminan Cierres en la Línea 2? Metro CDMX Informa sobre Obras en Estaciones

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que algunas estaciones de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, estarán cerradas varios días a partir de la noche de hoy, 29 de mayo de 2026.

Aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados diarios por la capital mexicana.

¿Por qué hay cierres en estaciones?

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la transformación de la Calzada de Tlalpan.

Detallaron que se concluirán trabajos pendientes como: iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado, así como el mantenimiento general de la Línea 2.

Estas estaciones estarán cerradas hasta el 3 de junio

Según la información oficial, desde las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo de 2026 se cerraran las siguientes estaciones:

Viaducto

Chabacano

Por ello, a partir de esta noche y hasta el 3 de junio, se establecerán dos circuitos de trenes para servicio a usuarios:

Tasqueña a Xola Pino Suárez a Cuatro Caminos

“Los circuitos de operación de trenes Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, quedarán establecidos para efectuarse durante toda la jornada de la noche del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio”, precisó.

Cabe señalar que además de estos nuevos cierres, hay otras tres estaciones que seguirán cerradas hasta nuevo aviso:

San Antonio Abad.

Portales.

Nativitas.

Apoyo del RTP

El Metro CDMX y la dependencia capitalina añadieron que en estas fechas se contará con servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de forma gratuita, para los traslados en el tramo de Xola a Pino Suárez.

El jueves 4 de junio, desde las 5:00 horas, se restablecerán las corridas de los trenes en Línea 2, desde Tasqueña a Cuatro Caminos

No obstante, en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas no habrá ascenso ni descenso de pasajeros, hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa con la estación Zócalo?

Adicionalmente, en redes sociales el Metro CDMX recordó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada.

Ante ello, recomendó usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8.

SPB