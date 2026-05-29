¿Hay Probabilidad de que se Forme el Huracán Amanda? Posible Ciclón Tropical en el Pacífico

Autoridades nacionales e internacionales informaron que ya aumentó la posibilidad de que se forme un ciclón tropical en aguas del océano Pacífico, el cual, de desarrollarse, sería el primer fenómeno meteorológico de la temporada de huracanes 2026 y recibiría el nombre de Amanda.

Ayer, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que había 20% de posibilidad de que se formara una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico, pero ese porcentaje ya se elevó.

Crece posibilidad de ciclón en el Pacífico

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, con corte a las 12:00 horas de este viernes 29 de mayo de 2026, ya hay 70% de probabilidad de que se desarrolle un ciclón en siete días.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EUA) advirtió que “se pronostica que una amplia zona de baja presión se formará a principios de la próxima semana al suroeste del extremo sur de la península de Baja California”.

El organismo estadounidense añadió que es posible que este sistema se desarrolle gradualmente a partir de entonces, y podría formarse una depresión tropical a mediados de la próxima semana.

Lo anterior mientras se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de 10 a 15 mph a través de la parte occidental del Pacífico oriental.

Amanda será el primer ciclón de la temporada

Cabe señalar que el primer ciclón con nombre de la temporada será Amanda, de acuerdo con los informes previos de las autoridades meteorológicas.

El SMN informó en abril pasado que esta temporada se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales; entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2; y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

Estos serán los nombres de los posibles ciclones en el Pacífico:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de las costas de #BajaCaliforniaSur. Este mediodía incrementó a 70 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. No afectará las costas nacionales ⬇️ pic.twitter.com/uHRMvK0I5m — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 29, 2026

SPB