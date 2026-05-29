¿Hay Probabilidad de que se Forme el Huracán Amanda? Posible Ciclón Tropical en el Pacífico

Aumenta la posibilidad de que se forme el primer ciclón de la temporada; aquí te decimos en qué zona

Residentes buscan objetos personales entre los escombros tras el paso del huracán John en Acapulco, en septiembre 2024. Foto: AP | ArchivoResidentes buscan objetos personales entre los escombros tras el paso del huracán John en Acapulco, en septiembre 2024. Foto: AP | Archivo

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¿Se acerca el Huracán Amanda? Sube la probabilidad de un ciclón en el Pacífico. Descubre qué significa esto para la temporada de huracanes 2026.

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