Mayo 2026 Cerrará con Lluvias Intensas por Ondas Tropicales: Lista de Estados Afectados

Debido a diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos dos ondas tropicales, mayo 2026 cerrará con lluvias en casi todo el país, algunas de las cuales serán intensas y estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según la información del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente México es afectado por los siguientes fenómenos meteorológicos:

La onda tropical número 2 al sur de Oaxaca y Guerrero.

Ingreso de aire húmedo del Golfo de México y Mar Caribe.

Una vaguada en altura sobre el Golfo de México y el sureste mexicano.

Un frente frío (fuera de temporada) sobre el noroeste del territorio nacional.

Las corrientes en chorro polar y subtropical.

Un canal de baja presión al interior del país.

Inestabilidad atmosférica.

Pero además, en sus mapas de pronóstico, el SMN dio a conocer otra onda tropical que ya se enfila a la Península de Yucatán.

Ante ello, aquí te decimos qué estados serán afectados por las dos ondas tropicales en combinación con otros fenómenos naturales.

¿Qué es una onda tropical?

De acuerdo con información de la Conagua, una onda tropical es un canal de baja presión y ondulación de la corriente de los vientos alisios del Este, que se desplaza hacia el Oeste, y que produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

Pronóstico de lluvias: Estados afectados

En su pronóstico de hoy, las autoridades alertaron sobre lluvias intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas por la onda tropical 2. Este es el desglose de todos los estados que tendrán precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (noreste, este y sur), Tabasco (este), Campeche (norte, oeste y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Oaxaca (norte, este y sur), Veracruz (sur) y Quintana Roo (este, oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (sureste) y Guerrero (este y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Se acerca nueva onda tropical

Pero además, en sus mapas de pronóstico, el SMN dio cuenta de una nueva onda tropical que se aproximará a la Península de Yucatán el viernes 29 de mayo.

De acuerdo con las previsiones, esa onda tropical incluso podría generar el fin de semana una perturbación al sureste de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de lluvias, viento y oleaje elevado en dicha región.

Para ese día, se esperan lluvias en 27 estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro, este y sur), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima.

⚠️ Atención por lluvias intensas y ambiente caluroso



De acuerdo con información de @conagua_clima, para hoy se prevén:



🔺Lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.



🔺Lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.



🔺Lluvias puntuales… pic.twitter.com/A9NyW7py9H — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 28, 2026

SPB