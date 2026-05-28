Mayo 2026 Cerrará con Lluvias Intensas por Ondas Tropicales: Lista de Estados Afectados

La onda tropical 2 afecta actualmente a México, pero ya se enfila otra hacia territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua

Vista de la costa tras el paso del huracán John, en Acapulco, el 27 de septiembre de 2024Vista de la costa tras el paso del huracán John, en Acapulco, el 27 de septiembre de 2024. Foto: AP | Archivo

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Ondas tropicales y fenómenos meteorológicos traerán lluvias intensas a México. Conoce los estados en alerta y cómo podrían impactar tu región.

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