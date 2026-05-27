Onda Tropical Se Combina con 3 Fenómenos Naturales: ¿Dónde Hay Alerta por Lluvias Intensas?

La Comisión Nacional del Agua advierte sobre lluvias en casi todo el país por la combinación de varios fenómenos meteorológicos

Imagen de satélite que muestra fenómenos meteorológicos en México el 27 de mayo 2026Foto: SMN

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¡Alerta meteorológica! La onda tropical 2 y tres fenómenos más provocarán lluvias intensas en México. Descubre qué estados estarán más afectados y cómo prepararte.

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