Onda Tropical Se Combina con 3 Fenómenos Naturales: ¿Dónde Hay Alerta por Lluvias Intensas?

¡No bajes la guardia! La onda tropical número 2 se combinará hoy, 27 de mayo de 2026, con tres fenómenos meteorológicos, lo que ocasionará desde chubascos hasta lluvias intensas en varios estados de la República Mexicana.

Aquí te decimos cuáles entidades serán las más afectadas por la interacción de distintos sistemas naturales, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Sabías qué?

Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza hacia el oeste.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

Onda tropical 2 se combinará con otros fenómenos naturales

En su pronóstico extendido, el SMN advirtió que este miércoles la onda tropical número 2 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec.

Pero además, se combinará con otros tres fenómenos meteorológicos:

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano. Divergencia en altura. El ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe.

Lista de estados con lluvias hoy

Los cuatro fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias en varios estados del país, cuatro de los cuales serán los afectados con precipitaciones de muy fuertes a intensas:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (norte, centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Tabasco (este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí (este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este), Campeche (suroeste y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

El SMN advirtió además que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Adicionalmente, el organismo dijo que del jueves al sábado, habrá lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lo anterior por la presencia de todos estos fenómenos naturales en México:

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Canales de baja presión.

La onda tropical 2.

Divergencia en altura.

Una línea seca.

Un frente frío (fuera de temporada).

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB