Se Aproxima Frente Frío Fuera de Temporada: ¿Cuándo Entra a México el Sistema Frontal 52?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío número 52, por lo que aquí te decimos cuál será su impacto en territorio nacional.

Según información del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se trata de un sistema frontal fuera de temporada.

Desde septiembre de 2025, han ingresado al país 51 frentes fríos, tres más de lo pronosticado y uno más del promedio; pero ahora se aproxima uno más.

Para la temporada de frentes fríos 2025-2026 se previó el ingreso de 48 sistemas frontales, por lo que al momento serían ya tres fuera de pronóstico.

En datos

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

¿Cuándo entra el frente frío 52?

En su reporte de hoy, 26 de mayo de 2026, el SMN alertó sobre el próximo ingreso del frente frío 52.

“Se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío (fuera de temporada) sobre el noroeste de Baja California a partir de la medianoche del miércoles”.

Así lo dio a conocer en su pronóstico meteorológico general de este martes, mientras que en su pronóstico extendido detalló que el jueves 28 de mayo se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Foto: SMN

Temperaturas mínimas y heladas

De acuerdo con la información del SMN, la madrugada del jueves se pronostican temperaturas mínimas de hasta -10 grados, así como heladas en al menos tres estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

SPB