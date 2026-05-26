Se Aproxima Frente Frío Fuera de Temporada: ¿Cuándo Entra a México el Sistema Frontal 52?

El Servicio Meteorológico Nacional da a conocer cuándo ingresa el frente frío 52 a territorio nacional

Imagen de satélite de la República Mexicana el 26 de mayo de 2026.Foto: SMN

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¡Atención! El frente frío 52 llega a México fuera de temporada. Prepárate para temperaturas de hasta -10°C. Descubre cuándo y dónde impactará.

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