Nueva Onda Tropical, a la Vista: Lista de Estados Donde se Esperan Lluvias Intensas

Conoce aquí cuáles serán las afectaciones de la onda tropical número 3 de la temporada de lluvias

Viento en Acapulco, Guerrero, en octubre 2025Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

La tercera onda tropical de la temporada se aproxima. Conoce qué estados enfrentarán lluvias fuertes y cómo este fenómeno impactará en el clima del país.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+