Nueva Onda Tropical, a la Vista: Lista de Estados Donde se Esperan Lluvias Intensas

Varios estados de la República Mexicana sufren actualmente los efectos de la segunda onda tropical de la temporada de lluvias 2026, pero datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron que la tercera onda tropical también ya está a la vista.

Aquí te decimos cuándo se aproximará la onda tropical número 3 y cuáles serán las entidades que tendrán lluvias de fuertes a intensas por la presencia de este fenómeno meteorológico.

¿Sabías qué?

Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza hacia el oeste.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

¿Cuándo se aproximará la onda tropical 3?

De acuerdo con los mapas de pronóstico del SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda tropical 3 se aproximará a territorio nacional el próximo jueves 28 de mayo.

De tal manera, los siguientes fenómenos meteorológicos ocasionará lluvias en noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la Península de Yucatán:

Ondas tropicales 2 y 3.

Vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

Canales de baja presión.

Divergencia en altura.

Ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Foto: SMN

Lista de estados con lluvias

El jueves 28 de mayo, con la aproximación de la onda tropical 3 y los otros sistemas naturales se esperan lluvias en varias regiones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y noreste), Tabasco (este), Campeche (oeste y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (norte y sur), Veracruz (sur) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (sur), Puebla (sureste) y Guerrero (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Colima y Jalisco.

El Meteorológico advirtió además que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Lo anterior podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, dijo.

SPB