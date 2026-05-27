¿A Qué Hora Llueve Hoy en CDMX? Aviso por Granizo y Actividad Eléctrica

Entérate aquí cómo estará el clima hoy en CDMX y a qué hora va a llover con granizo

Lluvia en CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, CDMX enfrenta lluvias intensas con granizo y vientos de hasta 50 km/h. Conoce los detalles del clima y toma precauciones.

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