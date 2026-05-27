¿A Qué Hora Llueve Hoy en CDMX? Aviso por Granizo y Actividad Eléctrica

No olvides el paraguas y toma tus precauciones: Hoy se espera lluvia fuerte con granizo, en la Ciudad de México; entérate aquí a qué hora va a llover este miércoles, 27 de mayo de 2026, en CDMX.

Clima en CDMX hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que una vaguada en altura se extenderá por gran parte del territorio nacional y que, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del Golfo de México, ocasionará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en varios estados del país, entre ellos, la Ciudad de México.

Durante la mañana de hoy, la CDMX tendrá cielo parcialmente nublado, con bruma y ambiente de fresco a templado. Por la tarde, se prevé lluvia fuerte con posibles descargas eléctricas y granizo. El SMN no descartó encharcamientos o inundaciones.

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¿A que hora va a llover hoy en CDMX?

El aviso por el pronóstico meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) prevé que comience a llover hoy a partir de las 14:00 horas y hasta las 23:00 horas.

Además de tormenta eléctrica con granizo, la dependencia alertó por vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

La SGIRPC pidió a los ciudadanos mantenerse al tanto de del Sistema de Alerta Temprana ante las inclemencias del tiempo.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo va a estar la temperatura durante la tarde hoy, en CDMX: