Homicidios Caen 49% en México, una “Tendencia a la Baja Sin Precedente”: Omar García Harfuch

En México, el delito de homicidio doloso ha bajado casi a la mitad, en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección CiudadanaFoto: Presidencia de México

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Omar García Harfuch destaca disminución del 49% en homicidios, en México. ¿Qué factores han sido clave? Aquí los detalles.

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