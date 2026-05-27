Homicidios Caen 49% en México, una “Tendencia a la Baja Sin Precedente”: Omar García Harfuch

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los homicidios dolosos han disminuido 49%, de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que “son muy buenos resultados”.

Disminución de homicidios en México, una tendencia a la baja sin precedente

En tanto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que “el promedio diario de homicidio doloso y delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente, en nuestro país”.

“De septiembre de 2024 a mayo de 2026, se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso”, subrayó el funcionario.

García Harfuch subrayó que la disminución de homicidios tiene que ver con varios factores, entre ellos:

Consolidación de la Guardia Nacional: Uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad, para fortalecer la capacidad operativa del Estado y así garantizar la paz y la seguridad en el país.

Fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia: En año y medio, aumentó su estado de fuerza en 30%, con 1,000 agentes más.

Detención de 54,297 personas por delitos de alto impacto: Permite permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz.

Transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos: Representa el fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, con respeto a la soberanía nacional, para impedir que generadores de violencia, traficantes de drogas o quienes ataquen la seguridad, en ambos países, encuentren espacios de impunidad.

Cero impunidad: Compromiso con el que han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos, siete presidentes municipales en funciones. García Harfuch afirmó que “donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos (…) sin importar partido o color”.

Aseguramiento de 2,382 laboratorios clandestinos y centros de concentración: Acciones realizadas por el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), que representan “un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas, limita los recursos para la compra de armas, reclutamiento de personas y actos de corrupción, al tiempo que debilita su presencia y control en distintas regiones del país”.

Aseguramiento de 402.8 toneladas de droga: Representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles; además, interrumpe rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas y logra afectaciones millonarias a los grupos criminales.

Aseguramiento de casi 30,000 armas de fuego: 78% provienen de Estados Unidos y el decomiso reduce la capacidad letal del crimen organizado, limita el alcance de grupos criminales para enfrentar autoridades y disputar territorios. Evita que sean usadas para cometer homicidios, lesiones por arma de fuego, secuestro, extorsiones y enfrentamientos. “Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles”, destacó el secretario García Harfuch.

Incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Gabinete de Seguridad: Estrategia que afecta las capacidades económicas y mecanismos de operación de las organizaciones criminales. Suman 1,422 sujetos incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas con una cantidad de 4,593,521,827 pesos.

Reforzamiento de acciones en estados con incidencia delictiva: Como resultado, se observa disminución sostenida de homicidio doloso y avance en la desarticulación de estructuras criminales. A continuación, te mostramos la lista de entidades con disminución de homicidios, en promedio diario, de septiembre de 2024 a mayo de 2026:

Guanajuato: 68.5%.

Estado de México: 60.6%.

Guerrero: 60.6%.

Jalisco: 50%.

Nuevo León: 77.1%.

Michoacán: 51.2%.

Chihuahua: 57.4%.

Morelos: 68.8%.

Sinaloa: 44.9%.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy