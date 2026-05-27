Disminuye Pobreza Laboral en México: ¿De Cuánto Es el Ingreso Real Per Cápita en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 27 de mayo de 2026, cifras de la pobreza laboral, en México, en el que señaló que el indicador, correspondientes al primer trimestre de 2026, disminuyó.

¿Qué es la pobreza laboral? El INEGI explica que la pobreza laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Se trata de una aproximación adicional al análisis que se realiza en la medición de la pobreza multidimensional, en particular, para el espacio del bienestar económico, por centrarse en la capacidad del ingreso laboral para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Disminuye pobreza laboral en México

De acuerdo con el informe del INEGI de hoy, durante el primer trimestre de 2026, la proporción de personas en pobreza laboral, es decir, aquellas cuyo ingreso laboral per cápita no alcanza para adquirir la canasta alimentaria, disminuyó a 30.7% a nivel nacional, una disminución de 3.2%, respecto al mismo periodo, pero de 2025.

En el ámbito rural, la pobreza laboral pasó de 48 a 44.2%, una baja de 3.8%; mientras que en el urbano bajó de 29.7 a 26.9%, con una disminución de 2.8%.

En comparación trimestral también se observó una reducción de 1.6%.

Estados con mayor y menor pobreza laboral en México

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza laboral, durante el primer trimestre de 2026, fueron las siguientes:

Chiapas: 60.8%. Oaxaca: 52.7%. Guerrero: 47.7%.

Los estados de la República mexicana de menor porcentaje fueron las siguientes:

Baja California Sur: 14.1%. Baja California: 16.3%. Colima: 19.9%.

¿De cuánto es el ingreso laboral real?

En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos al mes.

Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8,795.62 pesos , frente a las mujeres , con 7,126.15 , registrando una brecha salarial

Los hombres ocupados reportaron un ingreso mayor al de las mujeres por un monto de 1,669.47 pesos .

Las personas contratadas bajo la formalidad reportaron un ingreso laboral mensual de 11,157.72 pesos , con un incremento anual de 4.1%.

La población informal reportó ingresos por 5,751.41 pesos, un aumento del 6.6%.

Con información de Mónica Garduño.

RMT