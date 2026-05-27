Disminuye Pobreza Laboral en México: ¿De Cuánto Es el Ingreso Real Per Cápita en 2026?

El INEGI revela cifras sobre pobreza laboral en México; aquí los detalles del ingreso real per cápita

Dinero en MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Chiapas, Oaxaca y Guerrero enfrentan mayor pobreza laboral. Descubre los detalles del informe del INEGI sobre el ingreso real per cápita.

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