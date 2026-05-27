Marcha de la CNTE Hoy: Afectaciones por Movilización en CDMX este 27 de Mayo 2026

Aquí te informamos sobre las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación este miércoles 27 de mayo

Protesta de la CNTE en CDMX el 27 de mayo de 2026Foto: N+

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Protestas de la CNTE en CDMX hoy: bloqueos, demandas y plantón en el Centro Histórico. Descubre cómo evitar el caos vial y más en N+.

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