Marcha de la CNTE Hoy: Afectaciones por Movilización en CDMX este 27 de Mayo 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una nueva jornada de actividades en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 27 de mayo de 2026, por lo que se registraron afectaciones viales en diversos puntos.

Aquí te informamos sobre sus acciones de este miércoles, con la finalidad de que consideres rutas alternas y evites afectaciones por bloqueos en la CDMX.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre todas las marchas y concentraciones previstas para hoy, así como la situación en vialidades, en la red carretera y en los distintos sistemas de transporte capitalinos.

Actividades de la CNTE hoy

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este martes integrantes de la CNTE acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob), alrededor de las 10:00 horas, para continuar las mesas de trabajo orientadas a la atención, análisis y seguimiento de las demandas.

Sin embargo, se rompió el diálogo y los miembros de la Coordinadora abandonaron el encuentro.

Por esa razón, comenzaron a cerrar Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, lo cual además afectó el servicio en la Línea 7 del Metrobús CDMX.

La ruptura del diálgo, dijeron los manifestantes, fue por presuntas represiones contra miembros de la CNTE que se manifestaban en el estado de Oaxaca.

Por otra parte, se indicó previamente que en la noche se realizará su Asamblea Nacional, en horario y lugar aún por confirmar, para definir acuerdos y establecer las acciones a seguir.

Cabe señalar que la CNTE mantiene un plantón sobre la calle 5 de Mayo, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Bolívar, en el Centro Histórico de la CDMX.

Demandas de los manifestantes

La jornada de protestas de la CNTE inició el pasado lunes en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB