SEP Dice a CNTE que el Diálogo es la Vía Para Sus Demandas y No la Confrontación

Mario Delgado señaló que las negociaciones con el magisterio disidente seguirán en los siguientes días con el fin de dar cause a la agenda pendiente

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Concluye Reunión de Maestros de la CNTE con Autoridades, ¿Hubo Acuerdo?

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Confrontación o diálogo: SEP y CNTE en busca de soluciones. Mario Delgado apuesta por acuerdos para avanzar en la agenda educativa.

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