SEP Dice a CNTE que el Diálogo es la Vía Para Sus Demandas y No la Confrontación

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, llamó a los integrantes de la CNTE a privilegiar el diálogo en vez de la confrontación para encontrar una solución a sus demandas.

El titular de la SEP señaló que las negociaciones con el magisterio disidente se extenderán por más días, pero destacó que los acuerdos pueden lograrse por la vía del entendimiento.

"El día de mañana (27 de mayo), se tendrá una mesa sobre temas de justicia y también de seguridad social. Y vamos a seguir en los siguientes días trabajando con toda la agenda pendiente", anticipó.

"Con esto demostramos que es el diálogo y no la confrontación, la vía para la construcción de acuerdos para lograr este objetivo común que compartimos con las maestras y los maestros de Oaxaca, con las madres y padres de familia, con las autoridades, la mejora de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y garantizar, como dice nuestra presidenta, el derecho a la educación pública", apuntó.

Las declaraciones del funcionario fueron luego de que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) diera un plazo de 24 horas a las autoridades federales para que resuelvan 79 demandas.

Los docentes se reunieron este martes 26 de mayo en la Secretaría de Gobernación con Delgado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres. Igual estuvo la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

Pero a su salida, Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, dijo que encontraron respuestas poco favorables y dieron un ultimátum para este 27 de mayo.

De lo contrario, seguirán con su jornada de manifestaciones en la capital del país, donde los maestros y maestras instalaron un campamento en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico como parte de su jornada nacional de huelga que iniciará el 1 de junio.

"El emplazamiento que hicimos hoy en esta mesa es a que el día de mañana (miércoles 27 de mayo) tengan las respuestas por escrito", pidió.

"Hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta porque es responsabilidad del Estado, tanto del gobierno estatal como gobierno federal, dar las respuestas puntuales a las demandas que ya conocen", añadió.

¿Qué busca la CNTE y qué plantea el gobierno?

La CNTE busca presionar al gobierno federal para que sean abrogadas la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminar el sistema de Afores con el fin de regresar al régimen solidario de pensiones y sustituir el cálculo en UMA por salarios mínimos.

Asimismo, demanda erradicar los remanentes de la Reforma Educativa y el sistema USICAMM por considerarlos lesivos para sus derechos laborales.

En la intensificación de sus movilizaciones han amenazado con boicotear el Mundial de Futbol, que se inaugurará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

En su reunión de este martes, las autoridades federales insistieron a los integrantes de la Coordinadora que se instalen mesas técnicas de trabajo para revisar posibles cambios a la Ley del ISSSTE de 2007 y avanzar en la desaparición de la USICAMM.

Por instrucción de nuestra presidenta, @Claudiashein, el día de hoy recibimos a integrantes de la Sección XXII de la #CNTE. Estuvimos presentes, la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_; el Gobernador de Oaxaca, @salomonj; el Director General del @ISSSTE_mx, @martibatres, y un… pic.twitter.com/eGWxlqvrrB — Mario Delgado (@mario_delgado) May 27, 2026

Se recordó al magisterio disidente que esta propuesta fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde octubre de 2024 y reiteraron su disposición al diálogo para construir acuerdos sobre pensiones dignas y derechos laborales del magisterio.

¿De cuánto ha sido el recurso para la educación en Oaxaca?

Mario Delgado dijo que igual se expuso a la Sección 22 el recurso público destinado en materia educativa para Oaxaca.

Según las cifras reportadas, el gobierno federal ha destinado al menos 2 mil 791 millones de pesos a la entidad.

El titular de la SEP detalló que más de 682 mil estudiantes de educación básica recibieron apoyos para útiles y uniformes escolares, con una inversión superior a 829 millones de pesos.

Igual se destinaron más de 751 millones para mobiliario escolar y más de 511 millones para equipos tecnológicos en planteles del estado.

A ello se suman 700 millones de pesos en más de 6 mil 700 movimientos relacionados con basificaciones, recategorizaciones y contratación de nuevos egresados normalistas, compromisos.

Para 2026 se encuentran en trámite nuevos movimientos para el magisterio con una bolsa adicional de 800 millones de pesos.

ASJ