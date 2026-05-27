NASA Revelará en Junio a la Tripulación de Artemis III que Viajará Alrededor de la Luna

La NASA planea volver a la Luna de la forma más ambiciosa posible: la agencia espacial buscará construir una base permanente en el sur del satélite. La próxima misión a la Luna será la Artemis III y sus astronautas serán presentados el 9 de junio.

La misión Artemis III volverá a la Luna a bordo de la nave Orión, pero probará nuevas tecnologías y preparará el próximo alunizaje, en la misión Artemis IV.

Jared Isaacman , administrador de la NASA, asegura que la agencia mantendrá una base permanente en el satélite para la próxima década.

La NASA ha conseguido que demócratas y republicanos respalden su presupuesto, pese a los recortes que pide Donald Trump.

Nueva generación de astronautas viajará alrededor de la Luna en Artemis III

El próximo 9 de junio el Centro Espacial Johnson, en Houston, verá nacer a una nueva generación de astronautas. Ese día la NASA presentará a la tripulación de la misión Artemis III.

Aquella misión será el nuevo paso para pisar de nuevo la Luna. La misión sobrevolará el satélite en la segunda mitad del 2027. La NASA transmitirá la presentación de los astronautas a través de la plataforma NASA+, así como en el cnaal de YouTube de la agencia.

La misión Artemis III despegará con cuatro astronautas, desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Como en la misión anterior, el viaje será a bordo de la nave espacial Orión y será lanzada mediante el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, en inglés). Al respecto, la NASA asegura:

“Como parte de la Era Dorada de la innovación y la exploración, la NASA enviará astronautas de Artemis en misiones cada vez más complejas para explorar más la Luna con fines de descubrimiento científico, obtener beneficios económicos, establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”.

Una base lunar para ganar la carrera espacial

La NASA afirma que acortará los tiempos entre misiones para acelerar la construcción de una base lunar, que pueda operar de forma permanente a partir de la próxima década.

Al respecto, Jared Isaacman afirma que la experiencia de construir una base lunar preparará a la NASA en el reto de llevar humanos a Marte. Al respecto escribió en X:

“Lo casi imposible se está volviendo posible. Estamos construyendo hacia una presencia humana sostenida en el Polo Sur lunar”.

No sin grandilocuencia, el administrador de la NASA auguró el comienza de una “Edad de Oro” de la exploración lunar.

“Estamos construyendo la Base Lunar por todo lo que aprenderemos, la innovación que mejorará la vida en la Tierra, la inspiración para la próxima generación de exploradores y para dominar las habilidades necesarias para donde inevitablemente iremos después...Marte”.

China no es un adversario despreciable en el espacio

Pero la NASA no está solo en esta carrera espacial. Esta semana, China lanzó la nave tripulada Shenzhou-23 y se acopló con éxito a la estación espacial china.

Se anticipa que un taikonauta (como se nombra a los astronautas chinos) pasará un año completo a bordo de la estación espacial Tiangong, cuyo nombre en español significa “Palacio Celestial”.

China anticipa poner un astronauta en la superficie de la Luna para el año 2030. Esta misión permitirá estudiar los efectos de la salud en los taikonautas, quienes se someten a una mayor radiación espacial, pérdida de densidad ósea y disrupciones del sueño.