NASA Revelará en Junio a la Tripulación de Artemis III que Viajará Alrededor de la Luna

Jared Isaacman, administrador de la NASA, asegura que la agencia mantendrá una base permanente en el satélite para la próxima década

NASA promete base lunar y nuevos astronautasNASA promete base lunar y nuevos astronautas. Foto: Reuters

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reiteró que la NASA construirá una base lunar y que presentará a los astronautas de Artemis III el 9 de junio

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