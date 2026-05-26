¿Qué Planeta se ve Junto a la Luna Hoy? ¿Y Cuál Acompañará a la Luna Azul?

Este 31 de mayo llegará uno de los fenómenos astronómicos más cautivadores del 2026: mayo tendrá una segunda luna llena, la escurridiza Luna Azul. Te contamos qué planeta acompañará aquel día a nuestro satélite y qué otro habrá de acompañarle hoy.

La Luna Azul ocurre cuando nuestro satélite completa su ciclo antes de que termine el mes, porque que entrega dos lunas llenas en menos de 30 días.

En primavera, la Luna suele acompañarse de planetas y algunos cúmulos de estrellas visibles a simple vista, como las Pléyades.

¿Qué planeta está hoy junto a la Luna?

En este momento, la Luna se encuentra en su fase gibosa creciente, cuando está en camino a iluminar por completo su disco. Durante estas tardes, nuestro satélite tendrá dos compañeros muy especiales: Júpiter y Venus.

En las primeras horas de la tarde, ambos planetas asoman por el oeste, a la altura de la constelación de Géminis, cuya estrella más brillante, Pólux, compite en brillo con los dos planetas. Además, estas noches la Luna convivirá con la constelación de Virgo, por lo que si ves un punto blanco azulado junto al satélite, muy probablemente se trate de Espiga, la estrella más brillante de aquella constelación.

La Luna también convivirá con la constelación de Leo. En ese lapso, el brillante punto azul que verás a su lado será Regulus, la principal estrella de Leo, y que se encuentra a escasos 79 años luz de distancia.

Las cuatro estrellas “reales” que regían el calendario en Mesopotamia

Esta estrella es sumamente especial para la historia de la astronomía, pues en tiempos de Mesopotamia se le consideraba una de las “cuatro estrellas reales”. Cada una de estas estrellas es la más brillante de sus respectivas constelaciones, por lo que su llegada anunciaba, a su vez, el inicio de las diversas estaciones en el hemisferio norte:

Régulus , la estrella más brillante de Leo , anunciaba la llegada el solsticio de verano.

Antares , la estrella más brillante de Escorpión , indicaba el inicio del equinoccio de otoño.

Fomalhaut , que se ubica apenas a 25 años luz y es el astro principal de Piscis Austral , marca el inicio del solsticio de invierno.

Aldebarán, por su parte, es una de las estrellas más brillantes del cielo y es la principal en la constelación de Tauro; su llegada marca el equinoccio y el inicio de la primavera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Vio la Superluna Azul en Londres, la Primera de Cuatro en 2024

¿Qué planeta estará junto a la Luna el 31 de mayo, en la Luna Azul?

Durante el resto de la primavera podrá verse a la Luna en compañía de las Pléyades, las Siete Hermanas de la Antigüedad que van al interior de la constelación de Tauro. No obstante, por la tarde, el satélite estará acompañado de Venus.

No obstante, ya entrada la noche, el punto luminoso que acompañará a la Luna no será un planeta, sino una estrella. Durante las noches del 30 y el 31 de mayo, la Luna será custodiada por Antares, la estrella roja que corona Escorpión.

En esas dos noches se verá especialmente brillante, pues nuestro satélite será una microluna, y brillará un poco menos, debido a que estará a 406 mil kilómetros de distancia, en el punto más lejano de su órbita, el apogeo.

Cabe recordar que la Luna Azul ocurre, en promedio, cada dos años y medio. La última vez que ocurrió fue en agosto del 2023. La siguiente Luna Azul llegará en una fecha insuperable: el 31 de diciembre del 2028, en Nochevieja.