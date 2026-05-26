¿Qué Planeta se ve Junto a la Luna Hoy? ¿Y Cuál Acompañará a la Luna Azul?

La Luna siempre está en compañía de estrellas y planetas que engalanan su paso por el cielo; te decimos qué planeta está junto a nuestro satélite hoy y cuál estará junto a la Luna Azul el 31 de mayo

La Luna llena sobre StonehengeMayo tendrá una segunda luna llena, la Luna Azul. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que la Luna Azul ocurre cada dos años y medio? Este 31 de mayo, Antares, la estrella roja de Escorpión, será su compañera. No te pierdas este espectáculo celeste.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+