¿A Qué Hora Ver la Luna Azul? Este Es el Mejor Momento para Observar Segunda Luna de Mayo 2026

El cielo nocturno está por albergar la segunda luna llena de mayo, conoce cuándo y a qué hora verla desde México

Luna Llena sobre Montaña de México 2026. Cuándo Ver la Segunda Luna Llena en México 2026¿Ya sabes a qué hora ver la Luna Azul? Este es el Mejor horario para ver la segunda Luna Llena de Mayo 2026. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+