¿A Qué Hora Ver la Luna Azul? Este Es el Mejor Momento para Observar Segunda Luna de Mayo 2026

Atención, amantes de la astronomía. En pocos días el cielo nocturno albergará la segunda luna llena de mayo. Se trata del único momento del 2026 en el que la Luna completará todas sus fases en un mismo mes, por lo que en N+ te adelantamos cuál es el mejor horario para observar la Luna Azul de mayo.

Si bien en una nota previa te explicamos cuál es la fecha exacta en la que deberás alzar la mirada al firmamento para observar la Luna Llena de Mayo 2026, también te explicamos a detalle por qué ocurre este fenómeno que llama la atención de los amantes del cosmos.

Si eres asiduo seguidor del satélite natural de la Tierra y sus fases, en una nota previa te dimos a conocer cuál es el nombre que se da a la Luna Llena de cada mes.

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¿A qué hora ver la Segunda Luna Llena de Mayo 2026?

La cita es el próximo domingo 31 del mes. Aunque la luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer, el sitio especializado Starwalk indica que la mejor hora para observar la Luna Azul es alrededor de las 19:48 horas.

Si bien se podrá ver desde un día antes en su fase llena, lo cierto es que el 31 de mayo alcanzará su esplendor por lo que vale la pena que ese día no te olvides de alzar la mirada al cielo.

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¿Por qué se le llama “Luna Azul” a la segunda Luna Llena de mayo 2026?

Y no, aunque la segunda Luna Llena de Mayo 2026 recibe el nombre de "luna Azul" no tendrá esa tonalidad, sino que continuará con su característico tono amarillento.

El nombre de "Luna Azul" se lo debe a las tribus antiguas de Norteamérica, que le daban nombre a las Lunas Llenas manuales para rastrear estaciones, ciclos de cosecha y eventos naturales.