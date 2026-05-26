¿Qué Hacer si Perdí el Folio para Registro en Beca Rita Cetina 2026? Día Límite para Recuperarlo

Del 18 de mayo al 31 de julio la CNBB mantiene activo un periodo de entrega las Tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria, conoce paso a paso cómo recuperar tu folio de registro

Registro Beca Rita Cetina. Qué Hacer si Perdiste el Folio de Registro a la Beca Rita Cetina Primeria 2026¿No encuentras el comprobante de registro a la Beca Rita Cetina Primaria? No te preocupes, te decimos cómo puedes recuperar el folio y cuándo es la fecha límite para hacerlo. Foto: X Julio León.
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