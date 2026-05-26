¿Qué Hacer si Perdí el Folio para Registro en Beca Rita Cetina 2026? Día Límite para Recuperarlo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) entrega a los padres y tutores de estudiantes de primaria inscritos al Apoyo Bienestar de 2,500 pesos, las tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria. Si aún no acudes por el documento y perdiste el folio de registro, en N+ te decimos cuándo es la fecha límite para recuperarlo y el proceso paso a paso.

De acuerdo con el Gobierno de México, a esta beca fueron registrados 7.2 millones de niños y niñas de primarias públicas, quienes recibirán el apoyo bienestar de 2,500 pesos antes de iniciar el ciclo escolar. De hecho, en una nota previa ya te explicamos quiénes cobran en junio y quiénes en agosto.

Tal como ocurre con otras becas y apoyos del Gobierno de México, el pago de la Beca Rita Cetina Primaria se hará en orden alfabético, siguiendo un Calendario propuesto por la CNBB.

Sin embargo, vale la pena que te cerciores si tu hijo será beneficiario de la Beca Rita Cetina Primaria al consultar el resultado de la solicitud que hiciste en marzo de este año.

¿Qué hacer si perdí el folio de registro de la Beca Rita Cetina?

Dado que el folio de registro a la Beca Rita Cetina es un dato imprescindible para consultar el estatus de la Beca de tu hijo, es importante que mantengas el comprobante de registro en un lugar seguro y a la mano.

Éste te permitirá consultar si tu hijo resultó beneficiario de la Beca Rita Cetina que entrega 2,500 pesos anuales.

Pero, si por alguna razón lo perdiste, puedes recuperarlo siguiendo alguno de los siguientes pasos:

En la página web de la Beca Rita Cetina. Para ello, sólo deberás iniciar sesión con tu cuenta Llave MX y descargar el documento. Velo en el correo electrónico de confirmación que recibiste al realizar el registro. Consúltalo en el apartado "Trámites" de tu cuenta Llave MX.

Ahora bien, si tu registro lo realizaste mediante FUEBB y no tienes folio, asiste a la entrega de Tarjetas del Bienestar. En caso de que tu solicitud haya sido aprobada, el documento estará listo y se te entregará en ese momento.

¿Cuándo es la fecha límite para descargar el comprobante de la Beca Rita Cetina Primaria?

De acuerdo con el Gobierno de México, la fecha límite para descargar el comprobante de la Beca Rita Cetina es el miércoles 27 de mayo. Así que date prisa.

¿Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina con el folio de registro?

Una vez que ya tengas localizado el folio de registro de la Beca Rita Cetina de tu hijo, debes seguir los siguientes pasos para consultar si fue aceptado para el apoyo económico.

Ingresa a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/.

Da clic en "Soy Humano".

Resuelve los Captchas.

Ingresa el folio de registro a la Beca Rita Cetina de tu hijo.

Da clic en "Buscar" y conoce si tu solicitud fue exitosa.

La CNBB recuerda a papás y tutores que consultar el estatus de tu trámite con el folio de registro a la Beca Rita Cetina no es requisito obligatorio para recibir la Tarjeta del Bienestar.