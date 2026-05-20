¿Cuándo Es la Segunda Luna Llena de Mayo 2026? Fecha Exacta en la que se Verá la Luna Azul

El cielo nocturno se prepara para recibir la segunda Luna Llena de mayo, un fenómeno astronómico que no ocurre tan frecuentemente y que de hecho este 2026 sólo se presenta durante este mes. Para que no te pierdas de alzar la mirada al firmamento, en N+ te adelantamos la fecha exacta en la que podrás ver la Luna Azul en México.

Si bien en una nota previa ya te explicamos por qué mayo tendrá dos Lunas Llenas, no es el único fenómeno del mes. Mayo tiene una agenda muy completa de eventos astronómicos que abarcan conjunciones de planetas, lluvias de meteoros y cúmulos globulares.

Si eres asiduo seguidor de la luna y sus fases, aquí te explicamos cuál es el nombre que se le da a la Luna Llena de cada mes.

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¿Cuándo es la siguiente Luna Llena de mayo 2026?

La segunda Luna Llena de Mayo tendrá lugar el próximo domingo 31 del mes, y no, no es para nada una situación usual. Esta coincidencia se debe al ciclo lunar.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), un ciclo lunar tiene una duración aproximada de 29,5 días. Por lo que al ser más largo este mes, el satélite natural de la Tierra cumple su ciclo completo.

La primera luna del mes tuvo el nombre de Luna de Flores y ocurrió el primer día de mayo, lo que permitió que se cumplieran todas las fases: Luna nueva, Cuarto Creciente, Primer Cuarto, Gibosa Creciente, Luna Llena, Gibosa Menguante, Tercer Cuarto y Cuarto Menguante.

¿A qué hora ver la Luna Azul de mayo 2026 y por qué se le llama así?

Tal como te adelantamos, la Luna Azul tendrá lugar el próximo 31 de mayo 2026. Y aunque se podrá ver desde uno o días antes, será dicho domingo cuando alcance todo su esplendor.

La luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer local, aunque el mejor momento para observarla será a las 19:48 horas, de acuerdo con el sitio especializado Starwalk.

Sólo por aclarar, la luna no se verá azul, este nombre se lo debe a las tribus antiguas que otorgaban nombres a las lunas llenas para rastrear estaciones, ciclos de cosecha y eventos naturales, de acuerdo con información compartida por el Almanaque del Granjero.

De modo que su característico color amarillento permanecerá intacto, a menos que se presente alguna condición atmosférica poco común.

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