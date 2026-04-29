Habrá Eclipse Total Solar: ¿Cuándo Será el Próximo Fenómeno Astronómico en 2026?

Cada vez falta menos para el próximo eclipse total solar, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2026. En N+ te decimos cuándo será.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas.

Cabe destacar que esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.

Noticia relacionada: ¿Qué es el "Día Espejo" de Abril 2026? Significado y Relación con el Próximo Eclipse Solar.

¿Cuándo será el próximo eclipse total solar?

El próximo eclipse total solar será el próximo 12 de agosto de 2026, según los mapas de trayectoria de la NASA, la sombra de la Luna (la umbra) recorrerá un camino que comenzará en el Ártico y bajará hacia el Atlántico. Será el primer eclipse solar total visible en Europa continental en casi tres décadas.

Este fenómeno meteorológico podrá observarse sobre el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña región del norte de Portugal, así como en otras partes de Europa. También será visible en regiones de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con proyecciones, la duración máxima de la totalidad debido al eclipse de sol (oscuridad absoluta) será de 2 minutos y 18 segundos. Aunque es importante señalar que este punto máximo ocurrirá frente a la costa de Islandia.

Debido a la rotación de la Tierra y la posición del Sol, cuando el fenómeno esté ocurriendo en Europa, en gran parte de México el Sol estará debajo del horizonte o apenas saliendo.

La mala noticia es que el eclipse total de sol no será visible desde México ya que, de acuerdo con los datos de visibilidad de la NASA, nuestro país no se encuentra en la franja de totalidad ni de parcialidad significativa, lo que quiere decir no habrá cambios visibles en la luz del día en territorio mexicano.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar