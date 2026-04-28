¿Qué es el "Día Espejo" de Abril 2026? Significado y Relación con el Próximo Eclipse Solar

La cuenta regresiva para el próximo eclipse está en marcha, y el día bien definido en el calendario: 12 de agosto de 2026. Pero, hay una fecha que está llamando la atención de los amantes de la astronomía, dado que ocurre justo antes de que finalice este mes de abril. Por ello, en N+ te explicamos qué es el "Día Espejo" y cuál es su significado.

Tal como te adelantamos, el próximo eclipse total solar será el 12 de agosto de 2026, pero para mala suerte de los mexicanos, no será visible en territorio nacional. De hecho, el mejor lugar para observarlo será en España, dado que se verá principalmente en el norte de Europa, Groenlandia e Islandia, convirtiéndose en el primer eclipse solar visible en este continente en casi tres décadas.

En una nota previa ya te adelantamos cuánto tiempo permanecerá el país en la oscuridad. Hay que recordar que México pudo observar un Eclipse Solar Anular el pasado 17 de febrero de este año, al que también se le conoció como "Anillo de Fuego".

Video: Misión Artemis II: Entró en Eclipse Solar, ¿Cuánto Tiempo Duró?

Pero, ¿qué es el "Día Espejo" y qué relación tiene con el próximo eclipse en 2026?

Se le conoce con el nombre de "Día Espejo" a la fecha en la que el sol recorrería una trayectoria muy parecida a la del día del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, por lo que se considera una fecha clave para comprobar si este fenómeno será visible en cierta zona, de acuerdo con medios locales de España.

De este modo, las personas podrán determinar si hay edificios, construcciones, árboles u otros obstáculos que impidan la visión de este fenómeno astronómico.

De acuerdo con la página oficial de la Comunidad de Madrid, España, el lugar dónde se observará por más tiempo el eclipse del 12 de agosto es Somosierra, con 1 minuto y 30 segundos.

De hecho, el Instituto Geográfico Nacional del Gobierno de España habilitó una herramienta web con la cual los ciudadanos pueden comprobar los horarios en los que se observará mejor el eclipse en su localidad.

Ésta hace el recorrido que tendrá el eclipse en los distintos horarios y a través de las distintas zonas del país. Hay que recordar que en total tendrá una duración total de alrededor de cuatro horas y media.

¿Cuál es el significado del "Día Espejo" y por qué se da?

Como te explicamos anteriormente se le conoce como "día espejo" a esta fecha debido a que es la que mejor reproduce las condiciones y permite comprobar las condiciones meteorológicas que permitirán disfrutar de este evento.

Según los mapas de trayectoria de la NASA, la sombra de la Luna (umbra) recorrerá un camino que iniciará en el Ártico y bajará hacia el Atlántico.

De modo que este 29 de abril es una fecha que se encuentra a la misma distancia del solsticio de verano que el 12 de agosto de 2026, es decir alrededor de 52 días antes y después, por lo que serviría como ensayo general del eclipse solar total.

Si bien esta fecha es la que sirve como referencia, lo cierto es que un par de días antes y después también se podrá repetir la comprobación, a fin de conocer cuál es el día más conveniente para observar este fenómeno astronómico.

Video: Así se Vio el Eclipse Solar Parcial en el Hemisferio Norte del Planeta

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