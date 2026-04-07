Foto Histórica de la NASA: Así Se Ve la Tierra Desde el Lado Oscuro de la Luna

La Casa Blanca publicó hoy, 7 de abril de 2026, dos nuevas fotografías capturadas por la misión Artemis II de la NASA, imágenes históricas jamás vistas por la humanidad desde el lado oscuro de la Luna. En N+, te mostramos cómo se ve la Tierra desde el satélite natural.

Los astronautas de la NASA, que viajan en la cápsula Orión, como parte de la misión Artemis II, lograron llegar hasta el punto más alejado que la humanidad ha alcanzado, cerca de la Luna y su misterioso lado oscuro.

Artemis II batió el récord de la misión Apolo 13 de viajar a 400,171 kilómetros de la Tierra, en la década de 1970; la cápsula Orión superó la anterior marca y alcanzó 406,771 kilómetros de distancia.

Luego de hacer historia al llegar al lado oscuro de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II: Christina Koch, Víctor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, concluyeron el sobrevuelo y emprendieron su viaje de regreso a la Tierra.

Durante unos 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

Poco después de emprender el regreso a la Tierra, que durará cuatro días, los astronautas también tuvieron la oportunidad de ver un espectacular eclipse solar total.

Video: Día 6 de la Misión Artemis II: Tripulación Establece el Viaje Espacial Tripulado Más Lejano de la Tierra

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Así se ve la Tierra desde el lado oscuro de la Luna

“La humanidad desde el otro lado”, expuso la Casa Blanca al publicar la “primera foto de la cara oculta de la Luna”, que fue capturada el 6 de abril de 2026 desde la cápsula Orión, “mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Así se vio el eclipse solar total

En otra publicación, la Casa Blanca dio a conocer una imagen sobre la “totalidad, más allá de la Tierra”. Se trata del momento en que la cápsula Orión fue testigo de un eclipse solar total, una imagen nunca antes vista desde la órbita lunar.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

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Con información de N+.

RMT