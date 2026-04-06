La nave Orión ha experimentado un eclipse total de Sol. Los astronautas de la misión Artemis II han portado lentes especiales, como los que se usarían desde la Tierra para admirar el mismo fenómeno.

La misión Artemis II ha comenzado la segunda mitad del viaje tras sobrevolar la Luna.

ha comenzado la segunda mitad del viaje tras sobrevolar la Luna. La nave Orión perdió comunicación con la Tierra durante poco más de cuarenta minutos mientras pasaba detrás del satélite.

perdió comunicación con la Tierra durante poco más de cuarenta minutos mientras pasaba detrás del satélite. Después de recuperar la comunicación, Christina Koch envió un mensaje donde señaló que, a pesar de la exploración espacial, “siempre elegiremos la Tierra y siempre nos elegiremos a nosotros”.

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Astronautas de la Artemis II observan la corona del Sol durante eclipse

La NASA espera que los astronautas puedan observar la corona del Sol, la parte más externa de su atmósfera. Al respecto, la tripulación declaró al Centro Espacial Johnson, en Houston:

“El Sol se ha puesto detrás de la Luna y la corona es aún visible”.

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La tripulación reportó que durante el fenómeno también ha sido posible observar a los planetas y las estrellas. “Es impresionante”, añadió el astronauta Victor J. Glover.

El fenómeno astronómico tendría una duración semejante a los que ocurren en la Tierra. No obstante, la NASA ha aclarado que la principal diferencia es el tamaño de la Luna, que es mucho mayor.

Un eclipse exclusivo para Artemis II

También cabe señalar que los astronautas a bordo de la cápsula Orión son los únicos que pueden observar el eclipse. Este fenómeno no es admirable desde la Tierra. Durante el eclipse también ha sido posible observar a Venus como un punto brillante.

En este momento, la misión Artemis II ha comenzado la segunda mitad del viaje, tras haber sobrevolado la Luna. Este 6 de abril los astronautas se han convertido en los seres humanos que más lejos se han encontrado de la Tierra, después de haber roto el récord de la misión Apolo 13.

Se espera que regresen dentro de cuatro días. La nave Orión amerizará en el océano Pacífico. Para entonces habrá recorrido más de un millón de kilómetros.

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