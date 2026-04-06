Así es la Cara Oculta de la Luna que Sobrevoló Artemis II: Fotos

La misión Artemis II sobrevoló este 6 de abril la cara oculta de la Luna. Te presentamos a continuación las fotografías que tomó la tripulación de la nave Orión durante su recorrido.

Los astronautas de Orión rompieron el récord de la Apolo 13 y se convirtieron en los humanos que más lejos han estado de la Tierra.

rompieron el récord de la Apolo 13 y se convirtieron en los humanos que más lejos han estado de la Tierra. Durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, la tripulación perdió la conexión con Houston.

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Astronautas de la Artemis II rompen récord de la misión Apolo 13

A las 11:56 de la mañana, tiempo de México, la misión Artemis II rompió el récord de la nave tripulada que más lejos ha llegado en el espacio. El récord lo ostentaba la misión Apolo 13, que, durante una maniobra de emergencia para volver a la Tierra, pasó por detrás de la cara oculta de la Luna y alcanzó los 400 mil 171 kilómetros de distancia.

La misión Artemis II se ubicó a 406 mil 776 kilómetros de la Tierra. Desde el centro de control de la NASA, en Houston, Jenni Gibbons, controladora de vuelo, informó a la tripulación de su hazaña.

Video: Tripulación de Artemis II Rompe el Récord del Apollo 13

La CAPCOM, es decir, la persona responsable de comunicarse con los astronautas, dijo a los astronautas ubicados en la nave Orión que les recordó el récord impuesto en 1970 y añadió:

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están superando esa frontera”.

Interior de la cabina de la cápsula Orión antes de sobrevuelo a la Luna. Foto: AFP | NASA

Publican primeras fotos de la cara oculta de la Luna captadas por Artemis II

El sobrevuelo de la nave Orión sobre la cara oculta de la Luna ha tenido una duración de seis horas. Durante un lapso, la tripulación pederá conexión con la Tierra, debido a que el satélite bloquea las señales de radio.

La Luna captada por la misión Artemis II. Foto: NASA | AFP

En este trecho, los astronautas continuarán de forma segura su trayectoria, pese a no poder ofrecer actualizaciones a la NASA. También en este lapso tomarán imágenes de varios objetivos científicos en la superficie de la Luna.

La conexión con la Tierra se perdió poco después de las cuatro de la tarde, hora de México. Para comunicarse con la nave, la NASA emplea la Red de Espacio Profundo, un conjunto de antenas ubicadas en varias partes del globo.

Vista de la Luna desde el exterior de la cápsula Orión. Foto: NASA | AFP

No obstante, esta red no es infalible y no puede alcanzar la totalidad de al superficie del satélite.

Cara oculta de la Luna vista por los astronautas de la misión Artemis II. Foto: AFP | NASA

Además de las fotos que han tomado con sus equipos, en las cámaras de la nave Orión han transmitido la mayor parte del tiempo la vista de nuestro satélite.

Durante el séptimo día del viaje, la cápsula Orion saldrá de la esfera de influencia lunar e incrementará su velocidad gracias al efecto honda. Durante este día también se encenderá el motor de la nave para corregir su trayectoria en dirección a la Tierra.

La vista desde el exterior de la nave Orión de la misión Artemis II. Foto: NASA | AFP

La tripulación de Artemis II tendrá libre gran parte del resto del séptimo día de la misión, por lo que podrán descansar de las emociones vividas en esta sexta jornada, que ha pasado a la historia de la exploración espacial.

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