Astronautas de Artemis II Incomunicados: ¿Por Qué NASA Perderá Señal en Llegada a la Luna?

La misión Artemis II continúa su viaje hacia la Luna y este lunes 6 de abril los astronautas de la nave Orión estarán incomunicados con la NASA, lo que ha generado tensión en el Centro de Control de Misiones, y acá te explicamos por qué pasará esto en la llegada a la Luna.

En el sexto día de recorrido, la tripulación integrada por Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzarán su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, lo cual significará un nuevo récord para la humanidad.

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¿Por qué Artemis 2 perderá comunicación con NASA?

Este lunes 6 de abril, la nave Orión comenzará su sobrevuelo en la cara oculta de la Luna, por lo que la misión experimentará un apagón de comunicaciones, dejando a los cuatro astronautas incomunicados por un lapso aproximado de 40 minutos, de acuerdo con información de la NASA.

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Esto debido a que la superficie lunar bloquea las señales de radio necesarias para que la Red del Espacio Profundo se conecte con la nave espacial de la Misión Artemis 2, lo cual también sucedió con las misiones previas de Artemis I y Apolo.

Una vez que la nave Orión y su tripulación terminen su viaje y observaciones de la cara oculta de la Luna y vuelva a emerger, la red recuperará su señal y restablecerá el contacto con el Centro de Control de Misiones de NASA.

¿A qué hora perderá señal Artemis 2 con la NASA?

De acuerdo con los pronósticos, la misión Artemis II pasará por la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril a las 16:44 horas, tiempo del centro de México, momento en el que los cuatro astronautas quedarán completamente incomunicados.

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Se espera que la nave Orión pierda su señal con el Centro de Control de Misiones de la NASA por un lapso de 40 minutos, por lo que la comunicación se restablecería a las 17:25 horas, tiempo del centro de México.

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Posteriormente, la tripulación vivirá un eclipse solar total a las 18:35 horas, que durará unos 53 minutos, momento en que el Sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la cápsula. Este fenómeno terminará a las 19:32 horas, aproximadamente.

Cabe señalar que los astronautas no alunizarán en la Luna y se espera que este martes 7 de abril, la nave Orión salga de la esfera de influencia lunar e inicie su regreso a la Tierra, el cual sucederá el próximo viernes 10 de abril en las costa de San Diego, en California.

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