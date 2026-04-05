Fotos | Astronautas de Artemis II Captan Imágenes Inéditas de la Luna Durante su Misión

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió las fotos del satélite natural.

Cuando los astronautas se fueron a dormir en las primeras horas del domingo, dando por concluido el cuarto día de su misión de 10 días, se encontraban a casi 200 mil millas (321.869 kilómetros) de la Tierra y a 82 mil millas de la Luna, según el panel de control en línea de la NASA.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

En esta imagen es la primera vez que se capta la cuenca de la Luna. Foto: NASA

Con información de AFP.

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