Confirman Paro Indefinido Mañana 6 de Abril 2026 con Mega Bloqueo; Habrá 20 Estados Afectados
Daniel Zainos N+
Agricultores y transportistas han confirmado el inicio del paro indefinido desde este lunes 6 de abril 2026
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Agricultores y transportistas han confirmado que inician desde este lunes 6 de abril 2026, de manera pacífica, el paro nacional indefinido, que estará acompañado de mega bloqueo.
A través de un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) indicaron que no han tenido "respuestas positivas precisas frente a la grave situación que enfrenta el campo y el transporte de alimentos en el país".
Luego del anuncio previo, realizado antes de las vacaciones de Semana Santa, las organizaciones indicaron que llevarían a cabo la protesta, pero en su nuevo anuncio extendieron la duración del paro a indefinido.
Agregaron que las problemáticas que enfrentan son:
- Caída de la producción nacional por: importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de nuestras cosechas.
- Inseguridad en carreteras expresada en homicidios, secuestros, robo de unidades, extorsiones por mismas autoridades y pérdida de mercancía.
- Control del mercado por grandes empresas que pagan barato al productor y venden caro al
- consumidor.
- Derivado de la guerra, incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios.
- Falta de financiamiento y apoyos suficientes.
¿Cuántos estados estarán afectados por el paro nacional del 6 de abril?
En el mensaje oficial, las organizaciones señalaron que serán 20 estados afectados por el paro nacional.
Las carreteras en las que se prevén cierres este lunes 6 de abril 2026:
- Accesos a la CdMx
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Querétaro
- México--jorobas
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Cuernavaca
- Zona Norte y Bajío
- Carretera Federal 45 (Panamericana)
- Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Vía corta a Chihuahua
- Autopista Salamanca–Celaya
- Occidente y Pacífico
- Autopista de Occidente (15D)
- Carretera Culiacán–Mazatlán
- Carretera Morelia–Pátzcuaro
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DMZ