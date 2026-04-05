Inicio Nacional Confirman Paro Indefinido Mañana 6 de Abril 2026 con Mega Bloqueo; Habrá 20 Estados Afectados

Confirman Paro Indefinido Mañana 6 de Abril 2026 con Mega Bloqueo; Habrá 20 Estados Afectados

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Daniel Zainos N+

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Agricultores y transportistas han confirmado el inicio del paro indefinido desde este lunes 6 de abril 2026

Campesinos confirman paro indefinido 6 de abril 2026

FNRCM confirmó paro indefinido. Foto: Cuartoscuro

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Agricultores y transportistas han confirmado que inician desde este lunes 6 de abril 2026, de manera pacífica, el paro nacional indefinido, que estará acompañado de mega bloqueo.

A través de un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) indicaron que no han tenido "respuestas positivas precisas frente a la grave situación que enfrenta el campo y el transporte de alimentos en el país".

Luego del anuncio previo, realizado antes de las vacaciones de Semana Santa, las organizaciones indicaron que llevarían a cabo la protesta, pero en su nuevo anuncio extendieron la duración del paro a indefinido.

Agregaron que las problemáticas que enfrentan son:

  • Caída de la producción nacional por: importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de nuestras cosechas.
  • Inseguridad en carreteras expresada en homicidios, secuestros, robo de unidades, extorsiones por mismas autoridades y pérdida de mercancía.
  • Control del mercado por grandes empresas que pagan barato al productor y venden caro al
  • consumidor.
  • Derivado de la guerra, incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios.
  • Falta de financiamiento y apoyos suficientes.

¿Cuántos estados estarán afectados por el paro nacional del 6 de abril?

En el mensaje oficial, las organizaciones señalaron que serán 20 estados afectados por el paro nacional.

Las carreteras en las que se prevén cierres este lunes 6 de abril 2026:

  • Accesos a la CdMx
  • Autopista México–Puebla
  • Autopista México–Querétaro
  • México--jorobas 
  • Autopista México–Pachuca
  • Autopista México–Cuernavaca
  • Zona Norte y Bajío
  • Carretera Federal 45 (Panamericana)
  • Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Vía corta a Chihuahua
  • Autopista Salamanca–Celaya
  • Occidente y Pacífico
  • Autopista de Occidente (15D)
  • Carretera Culiacán–Mazatlán
  • Carretera Morelia–Pátzcuaro

 

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