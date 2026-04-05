Confirman Paro Indefinido Mañana 6 de Abril 2026 con Mega Bloqueo; Habrá 20 Estados Afectados

Agricultores y transportistas han confirmado que inician desde este lunes 6 de abril 2026, de manera pacífica, el paro nacional indefinido, que estará acompañado de mega bloqueo.

A través de un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) indicaron que no han tenido "respuestas positivas precisas frente a la grave situación que enfrenta el campo y el transporte de alimentos en el país".

Luego del anuncio previo, realizado antes de las vacaciones de Semana Santa, las organizaciones indicaron que llevarían a cabo la protesta, pero en su nuevo anuncio extendieron la duración del paro a indefinido.

Agregaron que las problemáticas que enfrentan son:

Caída de la producción nacional por: importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de nuestras cosechas.

Inseguridad en carreteras expresada en homicidios, secuestros, robo de unidades, extorsiones por mismas autoridades y pérdida de mercancía.

Control del mercado por grandes empresas que pagan barato al productor y venden caro al

consumidor.

Derivado de la guerra, incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios.

Falta de financiamiento y apoyos suficientes.

¿Cuántos estados estarán afectados por el paro nacional del 6 de abril?

En el mensaje oficial, las organizaciones señalaron que serán 20 estados afectados por el paro nacional.

Las carreteras en las que se prevén cierres este lunes 6 de abril 2026:

Accesos a la CdMx

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

México--jorobas

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Zona Norte y Bajío

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Occidente y Pacífico

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

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DMZ