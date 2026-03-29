¿Cuánto Durará El Paro Nacional de Transportistas del 6 de Abril 2026? Esto Sabemos de Cierres

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han confirmado el paro nacional el próximo 6 de abril 2026 en protesta por la inseguridad en carreteras. Por esto se prevén afectaciones en distintas vías federales y estatales, y como lo han hecho en manifestaciones anteriores, hay dudas de si se trata de un mega bloqueo indefinido. Te contamos cuánto durará el paro de transportistas y la lista de carreteras con bloqueos.

Las organizaciones señalaron mediante publicaciones en redes sociales que buscan "paralizar todo", aunque, sin la intención de afectar a miles de vacacionistas, no realizarán los cierres durante Semana Santa, sino hasta el lunes 6 de abril.

El dirigente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, explicó que una vez que termine el periodo vacacional, tomarán las carreteras para realizar sus demandas.

"Queremos que la gente pueda salir a vacacionar; no somos inconscientes. Pero después, el 6 de abril, tenemos la necesidad de manifestarnos", puntualizó.

Video: Anuncian Megaparo de Transportistas y Agricultores: Fecha y Carreteras que Tendrán Bloqueos

¿Cuánto durará el paro nacional de transportistas del 6 de abril 2026?

Hasta el momento, la ANTAC y la FNRCM informaron que el paro de transportistas se realizará solo el lunes 6 de abril, ante la falta de acciones y el cumplimiento de acuerdos a los cuales llegaron en noviembre pasado, luego de los cierres que se realizaron por todo el país por cerca de tres días.

Por ese motivo, se prevé que haya una duración de alrededor de 10 horas, tomando en cuenta protestas anteriores, que inician en las primeras horas de la mañana y se extienden hasta las 16:00 o 17:00 horas. No obstante, esto aún no ha sido confirmado por los grupos de manifestantes.

Estévez Gamboa aseguró que no han visto avances en los compromisos que realizaron con el gobierno federal.

Las principales demandas de los transportistas son:

Más seguridad ante homicidios, extorsiones y secuestros

Atender alza de precio de diésel

Mientras que las demandas de los agricultores son:

Precios justos de granos básicos

Cese de importación masiva de alimentos

Nota relacionada: Megaparo Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿Cuándo Es y Cómo Serán Afectaciones?

¿Cuáles serán las carreteras afectadas por el paro de transportistas?

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Pachuca

Carreteras en Sonora y Sinaloa

Puntos clave en Zacatecas

Autopistas en Michoacán y Jalisco

Cruces fronterizos como Ciudad Juárez

Historias recomendadas:

Domingo de Ramos 2026 en CDMX: Cierres y Alternativas Viales en Iztapalapa

Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en Acapulco, Guerrero?

DMZ