Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en Acapulco, Guerrero?

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció la realización del primer Simulacro Nacional 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con la dependencia, la hipótesis del ejercicio será un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero y una profundidad de 18 kilómetros. Este escenario plantea un alto nivel de riesgo para diversas zonas del país, entre ellas Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, Chilpancingo, así como la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y municipios del Estado de México.

¿A qué hora sonorá la alerta sísmica en Guerrero?

Las autoridades precisaron que la alerta sísmica sonará puntualmente a las 11:00 horas mediante más de 14 mil altavoces distribuidos en la capital del país y en entidades como Estado de México, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Este aviso permitirá a la población evacuar inmuebles y seguir los protocolos de seguridad establecidos.

Además, como parte de las innovaciones en este ejercicio, se activará un sistema de alerta que llegará directamente a los teléfonos celulares. El mensaje será enviado mediante tecnología de radiodifusión celular, lo que permitirá su recepción incluso sin conexión a internet o saldo disponible. La notificación aparecerá en la pantalla con sonido y vibración, interrumpiendo cualquier actividad para captar la atención de los usuarios.

La Coordinación también hizo un llamado a empresas, instituciones y ciudadanía en general para registrar sus inmuebles en la plataforma digital de Protección Civil antes del 5 de mayo a las 23:59 horas. Este registro permitirá evaluar la participación y mejorar las estrategias de prevención.

Recordó que no todas las entidades federativas enfrentan los mismos riesgos, por lo que se recomienda adaptar la hipótesis del simulacro conforme a las condiciones particulares de cada inmueble. La participación activa de la población será clave para fortalecer la cultura de la prevención en todo el país.

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