¿Cuándo Es el Próximo Simulacro Nacional 2026? Esto Tienes que Saber para Estar Preparado

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), lanzó la convocatoria oficial para el 1er Simulacro Nacional 2026.

De acuerdo con las autoridades, este ejercicio no solo busca medir la capacidad de respuesta de las brigadas de protección civil, sino también poner a prueba las nuevas herramientas de difusión de alertas masivas.

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¿Por qué va a sonar la alarma si en donde vivo no suele temblar?

Para el 1er Simulacro Nacional de este 2026 las autoridades solicitaron a las instituciones públicas y privadas que elijan la hipótesis de riesgo que más se adecue a su ubicación geográfica. Esto significa que, mientras en la CDMX se podría simular un terremoto, en zonas costeras o del norte podrían practicarse protocolos para inundaciones, incendios o huracanes.

Una de las grandes novedades para este ejercicio es la consolidación del sistema de alertamiento a través de telefonía celular. Como te hemos informado en N+, durante el simulacro los ciudadanos recibirán un mensaje de texto (SMS) y una notificación sonora en sus dispositivos móviles.

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Este mensaje no requiere conexión a internet ni el uso de datos móviles, ya que utiliza la tecnología Cell Broadcast. El objetivo es que la población se familiarice con este formato de alerta, el cual se activará en el futuro ante emergencias reales de gran magnitud.

¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional?

El 1er Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de mayo a las 11:00 horas.

Recuerda que es un simulacro para que mantengas la calma y estés tranquilo a la hora de desalojar el inmueble donde te encuentres.

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CH