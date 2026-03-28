Simulacro Nacional 2026: Este es el Mensaje que Te Llegará a Tu Celular

En mayo se realizará el Simulacro Nacional 2026, donde se lanzará una alerta como si estuviera ocurriendo un desastre natural de gran magnitud como un sismo o terremoto.

Se trata del segundo simulacro nacional del año, pues el primero se realizó el pasado miércoles 18 de febrero de 2026.

Es importante mantener la calma y recordar que el simulacro busca que estemos preparados para un posible evento de esa naturaleza. Así que te decimos cuándo es el simulacro nacional y cuál es el mensaje que va a llegar a tu celular.

Video: México se Prepara para el Segundo Simulacro Nacional 2025

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¿Cuándo es el simulacro nacional de mayo?

Tras el sismo de 2017 el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, desarrolló un sistema de alertamiento en los celulares, el cual se ha convertido en la principal novedad de este tipo de simulacros.

La alerta en móviles ha mostrado su capacidad real este año, pues ha notificado a los usuarios sobre sismos como los ocurridos el pasado 2 y 26 de enero de 2026, aunque no en todos los celulares ha sonado.

En redes sociales Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este simulacro se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana, por lo que se activará la alerta sísmica mediante las bocinas de las calles y en los celulares.

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¿Cuándo es el simulacro nacional de mayo?

Para evitar confusiones, te decimos cuál es el mensaje que tiene que llegarte al celular.

ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO

Como te hemos informado en N+, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, asegura que la alerta en celulares funciona gracias al Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP. El cual utiliza tecnología Cell Broadcast System (CBS), lo que hace que active la alerta de manera simultánea a la emitida por los altavoces ubicados en la vía pública del área metropolitana.

El sistema de alertamiento de los celulares está implementado en el sistema interno de los equipos por acuerdo con los fabricantes. De esta manera, se busca que aunque no cuentes con saldo, puedas recibir el mensaje en caso de un desastre natural.

Y es que el método de alertamiento funciona al detectar un sismo, lo que les da a los usuarios hasta 40 segundos de anticipación en caso de un evento de magnitud fuerte.

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