Simulacro Nacional 2026: A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica en CDMX

México es un país con una intensa actividad sísmica. Esta condición hace que los sismos formen parte de la realidad cotidiana. Por ello, la prevención, la educación y la participación ciudadana son fundamentales para reducir riesgos y salvar vidas.

En este contexto, el Gobierno de México ha convocado al Primer Simulacro Nacional 2026, una iniciativa clave para fortalecer la cultura de la Protección Civil y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Este ejercicio se llevará a cabo el próximo 06 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que sonará la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras zonas donde este sistema está disponible.

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El simulacro tiene como objetivo fomentar la preparación de la población, así como reforzar las capacidades de reacción de las unidades internas de protección civil y sus brigadas en instituciones públicas y privadas.

Registro abierto

Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, invitan a registrar los inmuebles en la plataforma digital correspondiente a más tardar el 05 de mayo a las 23:59 horas, con el fin de participar de manera organizada en este ejercicio nacional.

No todas las entidades del país enfrentan el mismo nivel de riesgo sísmico, por lo que se recomienda que cada participante proponga una hipótesis acorde a las condiciones y amenazas específicas de su ubicación. Esto permite que el simulacro sea más realista y útil para cada comunidad.

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