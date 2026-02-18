Así fue el Primer Simulacro en CDMX y Edomex Hoy 18 de Febrero 2026
N+
Varios edificios de CDMX y Edomex fueron evacuados como parte de los protocolos, ante un ejercicio hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca
Se activó la alerta sísmica hoy, 18 de febrero de 2026, por el Primer Simulacro Regional en la Ciudad de México y Edomex, como parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos
COMPARTE:
Este miércoles 18 de febrero de 2026, se realizó el Primer Simulacro Metropolitano, en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).
El primer simulacro regional de 2026 se realizó a las 11:00 horas, con la activación de la alerta sísmica, en más de 13 mil altavoces distribuidos estratégicamente en las entidades dónde se llevó a cabo el ejercicio, y a través del alertamiento en teléfonos celulares.
Varios edificios de la CDMX y Edomex fueron evacuados como parte de los protocolos por sismo, ante un ejercicio hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo participó en el simulacro desde Palacio Nacional y compartió imágenes del ejercicio de prevenció. "Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza"
Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/f6SjcYN976— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026
Noticia relacionada. Simulacro 2026: Protección Civil Confirma las 3 Fechas en que Sonará la Alerta Sísmica en México
- A las 11:02 horas, el Gobierno de la CDMX informó que activó los protocolos de emergencia seguridad y comunicación, con el sobrevuelo de 5 helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
#SimulacroMetropolitano | Cinco helicópteros de los #Cóndores de la #SSC sobrevuelan las 16 alcaldías de la #CiudadDeMéxico para informar hechos relevantes y supervisar la participación de la ciudadanía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/7PqwwGFirj— SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 18, 2026
- Posteriormente, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, se trasladó a las instalaciones del C5 para reunirse con el Comité Nacional de Emergencias.
Un helicóptero Cóndor, así como equipos de emergencia participaron en un ejercicio de rescate de víctimas en un estacionamiento colapsado en las Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX desplegó el C2 Móvil para el monitoreo en tiempo real del ejercicio de protección civil.
Este 18 de febrero recordamos que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza 📌— Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) February 18, 2026
Para el #SimulacroMetropolitano, que se llevará a cabo a las 11 a.m., desde el @C5_CDMX desplegamos nuestro #C2Móvil con él reforzamos la coordinación en territorio y el monitoreo en tiempo real del ejercicio de… pic.twitter.com/XDHYuoarAa
Desde muy temprano, la avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue cerrada a la circulación, debido a los ejercicios del simulacro.Tras concluir el ejercicio, la vialidad fue reabierta.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias rcomendadas:
- ¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave.
-
Veterinaria de Navojoa Desmiente Atender a “Therian”; Esto es lo que Dijo la Especialista
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+
Rar