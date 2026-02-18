Así fue el Primer Simulacro en CDMX y Edomex Hoy 18 de Febrero 2026

Este miércoles 18 de febrero de 2026, se realizó el Primer Simulacro Metropolitano, en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

El primer simulacro regional de 2026 se realizó a las 11:00 horas, con la activación de la alerta sísmica, en más de 13 mil altavoces distribuidos estratégicamente en las entidades dónde se llevó a cabo el ejercicio, y a través del alertamiento en teléfonos celulares.

Varios edificios de la CDMX y Edomex fueron evacuados como parte de los protocolos por sismo, ante un ejercicio hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo participó en el simulacro desde Palacio Nacional y compartió imágenes del ejercicio de prevenció. "Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza"

Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/f6SjcYN976 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026

A las 11:02 horas, el Gobierno de la CDMX informó que activó los protocolos de emergencia seguridad y comunicación, con el sobrevuelo de 5 helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

#SimulacroMetropolitano | Cinco helicópteros de los #Cóndores de la #SSC sobrevuelan las 16 alcaldías de la #CiudadDeMéxico para informar hechos relevantes y supervisar la participación de la ciudadanía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/7PqwwGFirj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 18, 2026

Posteriormente, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, se trasladó a las instalaciones del C5 para reunirse con el Comité Nacional de Emergencias.

Un helicóptero Cóndor, así como equipos de emergencia participaron en un ejercicio de rescate de víctimas en un estacionamiento colapsado en las Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX desplegó el C2 Móvil para el monitoreo en tiempo real del ejercicio de protección civil.

Este 18 de febrero recordamos que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza 📌



Para el #SimulacroMetropolitano, que se llevará a cabo a las 11 a.m., desde el @C5_CDMX desplegamos nuestro #C2Móvil con él reforzamos la coordinación en territorio y el monitoreo en tiempo real del ejercicio de… pic.twitter.com/XDHYuoarAa — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) February 18, 2026

Desde muy temprano, la avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue cerrada a la circulación, debido a los ejercicios del simulacro.Tras concluir el ejercicio, la vialidad fue reabierta.

Simulacro Regional Hoy 18 de Febrero 2026; Cierran Av. Juárez

