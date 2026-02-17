Veterinaria de Navojoa Desmiente Atender a “Therian”; Esto es lo que Dijo la Especialista

Ante la noticia que circuló sobre la presunta atención veterinaria que se realizó a un paciente identificado como "therian", en una clínica en Navojoa, Erika Morales, especialista en salud animal comentó que se trató de una publicación generada con ayuda de Inteligencia Artificial y aunque en el post aclaró que era broma rápidamente escaló debido a la viralidad de este fenómeno en redes sociales.

Noticia relacionada: ¿Qué Son los Therians y de Dónde Salió esta Palabra? Significado y Diferencias con los Furry

Sin embargo, opinó en exclusiva para N+, que a pesar de que muchas personas tomaron en serio la publicación, es positivo que se busque conservar la dignidad humana, independiente de la ideología que defienda cada individuo.

Esto se ha hecho tan viral, tan grande, que nuestra postura es en tono divertido, relajado, hay mucha gente que se lo toma en serio, en mi opinión personal reconozco que la sociedad mantiene todavía ese valor hacia la dignidad humana, me da gusto". Érika Morales, Médica Veterinaria de Navojoa

Veterinaria emite postura ante viralidad de los "therian"

Érika Morales, dijo que respeta la ideología de cada persona y que cada quién puede identificarse con libertad, pero desde el lado médico deben respetarse las licencias. La veterinaria aclaró que no están capacitados para atender humanos.

Siempre tenemos que guardar la postura desde lo que nos permite nuestras licencias médicas, nosotros como veterinarios jamás podemos atender a un humano, no estamos facultados ni capacitados Érika Morales, Médica Veterinaria de Navojoa

Esta publicación que generó tanto revuelo, surge en el marco del Día Nacional por la Dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Historias recomendadas: