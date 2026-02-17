Sujeto Mata a un Gato en la Vía Pública en Hermosillo, Sonora; Aseguró que Planeaba Comerlo

Un sujeto fue arrestado por elementos de la Policía Municipal en Hermosillo, al ser señalado por actos de crueldad contra los animales, luego de que presuntamente degolló y decapitó a un gato en la vía pública.

El reporte se recibió alrededor de las 10:30 de la mañana del martes, en las calles Huachinera y Guadalupe Victoria, en la colonia Heberto Castillo, al norte de la ciudad, donde se alertaba sobre un caso de maltrato animal.

Al llegar al sitio, los agentes sorprendieron al individuo, identificado como José Manuel “N”, de 37 años, en posesión de un cuchillo sin cachas, mientras que en el lugar se encontraba el animal sin vida.

Noticia relacionada: Trabajador de Limpia Pública Rescata a Gato en Veracruz; Estaba en un Costal Entre la Basura

Sujeto mata a gato con intención de comerlo

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto manifestó que había matado al gato con la intención de comérselo, por lo que fue asegurado de inmediato.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en casos de crueldad animal, para las investigaciones por este caso donde perdió la vida un gato.

Historias recomendadas: