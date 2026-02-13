Trabajador de Limpia Pública Rescata a Gato en Veracruz; Estaba en un Costal Entre la Basura

En Las Choapas, municipio localizado al sur del estado de Veracruz, se ha registrado un caso más de maltrato animal contra un gato durante la tarde de este viernes 13 de febrero.

Según lo informado, un gato fue dejado en la basura; se encontraba amarrado en un costal en la colonia La Sabana y fue un trabajador de limpia pública quien se percató de que algo se movía en el interior y decidió abrirlo.

Para su sorpresa, del interior salió un gatito de color negro que, de no haber sido encontrado por el trabajador de limpia pública, sería sacrificado en la máquina compactadora de basura de la unidad.

Por fortuna y gracias al buen gesto del hombre, el gatito logró salir con vida y continuó su camino, alejándose del lugar de donde fue encontrado en la colonia La Sabana.

Vinculan a proceso a sujeto en Xalapa por maltrato animal

El pasado 24 de agosto del 2025, una familia fue detenida por vecinos de la colonia Revolución en la ciudad de Xalapa. Ciudadanos alertaron al conductor de una camioneta que debía detenerse por estar lastimando a un perrito.

El animal iba amarrado con una cadena a la camioneta que iba en circulación, arrastrando totalmente al can, por lo que los mismos ciudadanos le cerraron el paso y lo obligaron a desatar al animal.

Hoy, la FGE ha confirmado que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel “N” por su presunta participación en los delitos cometidos por actos de maltrato y crueldad en contra de animales.

Tras integrar la carpeta de investigación correspondiente y presentar los datos de prueba, se obtuvo la vinculación a proceso del imputado, continuando el procedimiento penal conforme a lo establecido por la ley.

