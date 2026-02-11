Veracruzano Deportado Narra la Historia de Cómo Recuperó a su Familia Perruna Atrapada en EUA

Eder Alexis, es un veracruzano que hace unos días fue deportado de los Estados Unidos, donde buscaba conquistar el sueño americano. Al ser descubierto, las autoridades migratorias lo regresaron a su país de origen, dejando su patrimonio y su trabajo.

Pero él no se olvidó de su familia cuyos integrantes tienen 4 patitas y su lucha ha movido corazones. Así narra el propio Eder Alexis lo que pensó y sintió al enterarse que sería deportado y que podría perder a lo que el considera su familia, es decir sus mascotas.

Ellos son mi vida entera, son parte de mí. Si si ellos me los quitan o les pasa algo, es una parte de mí que se va. Los amo con toda mi alma, y no, o sea, abandonar, no. O sea, es lo que menos debes de pensar, o sea, nunca se abandona, nunca se deja atrás. Familia, ellos son familia.

Al ser deportado esperó 15 días a que una asociación en Estados Unidos logrará llevar a sus mascotas con él para posteriormente emprender el viaje con rumbo a la ciudad de Xalapa por vía terrestre, por 4 días no hubo problema, pero al llegar al estado de Tamaulipas, las líneas de autobuses no admitían 3 perros dentro del autobús, por lo cual Eder decidió hacer uso de las redes sociales porqué ninguno se iba a quedar solo.

Comenzamos el viaje hace cuatro días. Ya estábamos muy cansados cuando llegamos a la ciudad de Tampico, muy, muy, muy exhaustos, y fue por eso que decidí mejor hacer la publicación, ya que yo no veía la forma de poder llegar por la por la manera y el trato que que recibí del de la línea, y decir, ¿no? Que en su momento la línea ya después aceptó venderme el boleto de autobús.

Las Líneas de transporte le negaban el servicio al viajar con tres mascotas

Asegura que debido a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) quienes se acercaron directamente a el y a la línea de autobuses, y fue así mediando con el Gerente General, que pudo por fin salir de Tamaulipas y trasladarse hasta tierras Xalapeñas en Veracruz, acompañado de sus mascotas. Después de haber conocido lo que representa ser deportado, Eder asegura que no intentará regresar a Estados Unidos y que prefiere luchar en su país por una vida mejor.

Prefiero tener para los frijolitos y prefiero estar en paz en mi país, en mi ciudad y no hay nada como eso, uno a veces, lo que hace uno a veces es tratar de, piensa uno voy a tratar de mejorar mi calidad de vida, voy a tratar de mejorar mi ingreso.

Alexis comentó que el día de hoy Estados Unidos ya no es y dejó de ser lo que era hace muchos años, dijo que ya no buscará ese sueño americano, aseguró que lo mismo lo puedes conseguir aquí en tu país echándole ganas y trabajando.

Desde que sus videos se hicieron virales decenas de personas tanto en Tampico como en Xalapa y varios municipios se han sumado para brindar ayuda de muchas formas a esta familia que tendrá que empezar de nuevo.

