Gobierno de Donald Trump Busca Deportar a Liam, Niño de 5 Años Detenido en Minnesota

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que está tratando de deportar a Liam Conejo Ramos, niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Minnesota. Tras haber sido enviado a un centro de detención en San Antonio, Texas, junto a su padre, Liam fue liberado el pasado fin de semana y devuelto a Minneapolis por orden de un juez.

fue detenido en enero por agentes de cuando regresaba de la escuela. Se acusó que el menor de origen ecuatoriano fue usado como “carnada” para detener a su padre.

El DHS, que maneja el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), confirmó que ha iniciado un proceso para deportar a Liam Conejo Ramos. La secretaría, a cargo de Kristi Noem, negó que haya solicitado la expulsión acelerada del menor.

Previamente, Danielle Molliver, abogada del menor, declaró al New York Times que el DHS buscaba una deportación acelerada. La defensora dijo que la medida se trataba posiblemente una “represalia”.

Al respecto, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que hay un procedimiento de deportación. No obstante señaló que no se trataba de una represalia, sino de un procedimiento común de expulsión.

Se trata de un procedimiento de expulsión normal. Es un procedimiento estándar y no hay nada de represalia en la aplicación de las leyes de inmigración del país.

Liam Conejo Ramos llegó de forma legal a Estados Unidos

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, ingresaron legalmente a los Estados Unidos como solicitantes de asilo. Ambos fueron detenidos en un operativo de ICE, cuando Liam volvía de la escuela.

Zena Stenvik, superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, denunció en conferencia de prensa que el menor de 5 años de edad fue usado como “cebo” para detener a su padre. Al respecto, JD Vance aseguró durante una conferencia en Minneapolis que los agentes solo le resguardaron.

No obstante, ambos fueron enviados a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dilley, Texas. Permanecieron recluidos hasta que un juez ordenó su puesta en libertad, el pasado 31 de enero, y ambos tomaron un vuelo desde San Antonio a Minneapolis.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional acusó a Conejo Arias de permanecer en Estados Unidos de forma ilegal, aunque no proporcionaron más detalles.

