Autoridades Defienden Trato a Liam Conejo Ramos, Niño de 5 Años Detenido en Mineápolis

Luego de la polémica por la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años asegurado por elementos del ICE, durante una redada para detener a su papá, Adrián Alexander Conejo Arias, en Mineápolis, las autoridades migratorias defendieron su proceder.

En medio de la jornada de protestas en esa ciudad en Minnesota para exigir y presionar la salida de agentes migratorios, en plena emergencia por la tormenta invernal que azotará este fin de semana a Estados Unidos, el ICE y la Patrulla Fronteriza hicieron frente a las críticas por este caso.

El oficial de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, defendió el trato que sus agentes dieron a Ramos y dijo que eran expertos en niños.

Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños

Por su parte, el comandante del ICE, Marcos Charles, aseguró que el objetivo de sus agentes no era el niño y aseguró que estos hicieron "todo lo que podían" para que el pequeño se reuniera con su familia.

Señaló que hicieron lo posible para que la madre del menor abriera la puerta luego de que el padre lo dejara y huyera para evitar a los agentes de migración. Sin embargo, no hubo respuesta.

El comandante afirmó que el niño y su padre, originarios de Ecuador, entraron de forma ilegal y son "deportables", aun cuando el abogado de la familia señaló que habían hecho todo el proceso vía solicitud de asilo.

El abogado Marc Prokosch dijo que la familia del niño cumplió con los pasos legales al solicitar asilo en Mineápolis, una ciudad santuario en la que la policía no coopera con las redadas migratorias federales.

Un estudiante brillante

Una maestra del niño, identificada como Ella, afirmó que Liam era un "estudiante brillante" y que solo quería que regresara sano y salvo.

Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo

La detención desató una ola de críticas, incluida la de la exvicepresidenta Kamala Harris, quien dijo que "Liam es solo un pequeñito" que debería estar en casa con su familia y "no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas".

Ramos es uno de al menos cuatro niños detenidos en el mismo distrito escolar de Mineápolis este mes, según autoridades locales.

Hasta el momento, el niño de 5 años y su padre están internados en un centro de detención migratoria ubicado en Dilley, Texas, según dio a conocer su defensa.

Protestas a temperaturas congelantes

Este viernes, en Mineápolis, donde las temperaturas alcanzaron los -23 °C, los manifestantes abrigados de pies a cabeza gritaron: "Fuera ICE".

Otro contingente llegó al aeropuerto Minéapolis-St. Paul, desde donde se deporta a los detenidos en las redadas, para protestar contra las operaciones.

Minnesota solicitó una orden de restricción temporal para las operaciones del ICE en el estado, y será hasta el lunes cuando se lleve a cabo la audiencia que podría frenar estas redadas.

