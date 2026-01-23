Absuelve Jurado de EUA a Mexicano Acusado de Ofrecer Recompensa por Asesinar a un Agente de ICE
Juan Espinoza era acusado de ofrecer una recompensa para asesinar a Gregory Bovino, alto mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Este jueves, un jurado federal de Chicago absolvió al migrante mexicano Juan Espinoza Martínez, acusado de ofrecer una recompensa para asesinar a Gregory Bovino, alto mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y figura visible de las redadas migratorias impulsadas por el presidente, Donald Trump.
La Fiscalía sostuvo que el acusado, carpintero y residente de Chicago desde hace años, había promovido un asesinato a sueldo a través de mensajes privados en redes sociales después de una redada migratoria que provocó protestas en la ciudad el otoño pasado.
Defensa
La defensa argumentó que no existían pruebas de intención criminal y que Espinoza solamente había reenviado publicaciones vistas en Facebook para expresar indignación por las operaciones migratorias en su zona, sin planes de violencia reales.
El Gobierno retiró durante el proceso, afirmaciones iniciales que vinculaban al acusado con una pandilla criminal, después de que la jueza del caso prohibiera cualquier referencia a presuntos nexos con grupos delictivos por falta de pruebas.
Bovino este jueves se hizo viral en medios de comunicación y redes sociales en Estados Unidos tras lanzar un agente químico a un grupo de manifestantes que rechazaban la presencia de ICE en Mineápolis.
En Mineápolis el gobierno de Trump ha redoblado sus operativos, después de que un agente federal disparara contra una mujer durante un operativo provocando su muerte a principio de enero.
Con información de EFE
