Trump Retira Invitación a Canadá para Sumarse a Junta de Paz tras Dichos de Carney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró la invitación a Canadá para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, que su Gobierno impulsa y que otros 35 jefes de Estado han aceptado formar parte, esto sucede luego que el primer ministro canadiense Mark Carney respondiera a los dichos del mandatario estadounidense sobre Canadá. Así lo dio a conocer a través de su red Truth Social.

Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira su invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida

Tensión entre Trump y Carney

La decisión de Donald Trump se produce en un contexto de cierta tensión diplomática entre Washington y Ottawa, ya que Carney había adoptado una postura cautelosa respecto al alcance y la gobernanza de la Junta de la Paz, solicitando mayores garantías sobre su mandato y transparencia.

Además, algunos analistas interpretan la retirada como un intento de Trump de limitar la participación de líderes que podrían cuestionar o condicionar las decisiones del organismo, reflejando las diferencias políticas y estratégicas entre ambos gobiernos.

Hasta ahora, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta de Paz, según informó en la víspera la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Europa, por su parte, pidió a la Casa Banca más detalles sobre la junta antes de oficializar su integración, mientras que el miércoles el propio Trump dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse al organismo, aunque el Kremlin aún no lo ha confirmado.

Carney responde a Trump que Canadá "no vive gracias a EUA"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este jueves a las palabras que Donald Trump pronunció ayer en el Foro de Davos, Suiza y dijo que "Canadá no vive gracias a Estados Unidos", y añadió que los canadienses son los "dueños" en su hogar.

En un discurso pronunciado en la ciudad de Quebec dos días después de su histórica intervención en Davos, en la que declaró que "el viejo orden" internacional ha desaparecido por la lucha de las grandes potencias que están utilizando la integración económica para chantajear a otros países, Carney defendió el modelo democrático canadiense.

Y aprovechó para responder a Trump, quien el miércoles en Davos expresó su desagrado con las palabras de Carney al declarar que el primer ministro canadiense no había sido "agradecido" y añadió que "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark Carney, la próxima vez que hagas una declaración".

Pero Carney insistió este jueves en el núcleo de su mensaje en la localidad suiza al afirmar que Canadá ha elegido desarrollar el país de forma sostenible, para luchar contra el cambio climático, y de forma inclusiva, "respetando la diversidad para aceptar otros y combatir el odio".

Canadá y Estados Unidos han construido una asociación extraordinaria en economía, en seguridad y en un rico intercambio cultural. Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá es próspera porque somos canadienses

Con anterioridad, Carney se refirió a que el mundo vive una etapa de "creciente populismo y nacionalismo étnico" y que Canadá puede mostrar "cómo la diversidad es una fortaleza, no una debilidad".

¿Qué es la Junta de Paz que promueve Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves 22 de enero en el Foro de Davos la carta fundadora de su "Junta de Paz", un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas para supervisar y reconstruir Gaza.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otros puntos calientes del planeta, el mandatario republicano estampó su firma en el documento.

Entre los asistentes al acto estuvieron algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

