Así Fue el Rescate de Daniel Santiago: Niño de 6 Años Había Sido Raptado en Ecatepec

Un menor de edad fue raptado cuando se encontraba en un parque en Ecatepec, Estado de México

La comunidad de Ecatepec apoyó en las labores de búsqueda de un niño raptado. Foto: Gobierno municipalLa comunidad de Ecatepec apoyó en las labores de búsqueda de un niño raptado. Foto: Gobierno municipal

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Un niño de 6 años fue raptado en Ecatepec y rescatado por policías y Marina. Descubre cómo se logró este impresionante operativo de rescate.

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