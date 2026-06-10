Así Fue el Rescate de Daniel Santiago: Niño de 6 Años Había Sido Raptado en Ecatepec

La madrugada de hoy, 10 de junio de 2026, un niño de 6 años de edad fue rescatado luego de haber sido raptado de un parque en el municipio de Ecatepec, Estado de México, informaron autoridades municipales.

En un comunicado, el Gobierno de Ecatepec detalló que el menor de edad, identificado como Daniel Santiago, desapareció anoche en la colonia San Agustín, de donde fue sustraído por un sujeto.

Ante ello, policías municipales y personal de Fuerza Tarea Marina implementaron un operativo de reacción inmediata que derivó en el rescate del niño y la detención de un hombre por su probable participación en la privación ilegal de la libertad del menor.

Así ocurrieron los hechos en Edomex

De acuerdo con la información oficial, el abuelo de Daniel Santiago contó que estaba con su nieto en el parque de la colonia San Agustín, cuando en un descuido, un sujeto se aproximó sin que el adulto mayor se diera cuenta y se llevó al menor de edad.

Tras solicitar ayuda por el hecho, elementos del Sector 20, Policía Metropolitana, Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Unidad de Atención a Víctimas y Marina acudieron al punto.

Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha el protocolo correspondiente con la elaboración de la ficha de localización y desplegaron un cerco perimetral de búsqueda y localización.

Detención de presunto implicado en el rapto

El personal realizó el seguimiento de cámaras de vigilancia de C4 y C5 y de dispositivos particulares.

Gracias a ello y a la organización comunitaria, se pudo ubicar al sujeto con el menor en inmediaciones de Avenida Central.

Tras patrullajes en diversas colonias, ambos fueron localizados en boulevard Río de los Remedios, en El Chamizal.

Los agentes detuvieron a Brayan “N”, de 21 años de edad, alias Dragoberto, quien al parecer es lavacoches de la zona.

El joven fue llevado a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS), como probable responsable de Privación Ilegal de la Libertad del pequeño de seis años.

Mientras que el niño fue rescatado y entregado a sus familiares, a quienes la Unidad de Atención a Víctimas les otorgó contención psicológica y acompañamiento para las denuncias ante el Ministerio Público.

SPB