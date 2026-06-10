Aprehenden al Maestro Víctor Iván, de Ecatepec, por Presunto Abuso Sexual de Menor

La Fiscalía del Estado de Mexico investiga el caso de presunto abuso sexual de un maestro de secundaria

Víctor Iván, de Ecatepec, detenido por Presunto Abuso Sexual de MenorVíctor Iván, maestro de Ecatepec, fue detenido por presunto abuso sexual. Foto: Fiscalía de Edomex

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