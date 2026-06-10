Aprehenden al Maestro Víctor Iván, de Ecatepec, por Presunto Abuso Sexual de Menor

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó hoy, 10 de junio de 2026, la detención de Víctor Iván 'N', maestro de una escuela secundaria ubicada en Ecatepec, quien es investigado por su presunta participación en un caso de abuso sexual.

De acuerdo con las autoridades, agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del docente como parte de las indagatorias relacionadas con la denuncia presentada por la víctima.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Niña de 9 Años Denuncia Abuso Sexual por Parte de su Padre: Este Es el Caso

Luego de su captura, el maestro fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica en los próximos días.

La Fiscalía mexiquense señaló que la detención se realizó en cumplimiento de un mandato judicial derivado de las investigaciones por el delito que se le atribuye.

Enfrenta otro proceso por un caso similar

Las autoridades también revelaron que Víctor Iván 'N' ya se encontraba sujeto a un proceso penal distinto, igualmente relacionado con una acusación de abuso sexual en perjuicio de otra menor de edad.

Por ese caso previo, un juez lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar una garantía económica mientras continuaban las investigaciones correspondientes.

FBPT