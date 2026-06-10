Atacan a Balazos a Hombre en Hotel del Centro de Monterrey, NL
Un hombre fue herido de bala dentro de un hotel del centro de Monterrey. La víctima fue trasladada al Hospital Metropolitano y tres personas fueron detenidas para investigación.
Foto: N+
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Un ataque a balazos deja a un hombre herido en un hotel de Monterrey. Tres detenidos y una investigación en curso. Conoce los detalles de este caso.
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PorRedacción N+
Un hombre resultó lesionado porimpacto de arma de fuegoluego de ser atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 10 de Junio al interior de un hotel ubicado en el centro de Monterrey. Los hechos fueron reportados en el Hotel Reforma, localizado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Reforma, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey
Tras recibirse el reporte de una persona herida por un ataque a balazos al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica al afectado.
A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron la situación y localizaron a la víctima al interior de la habitacióndel hotel. El hombre se encontraba sobre una cama y presentaba una herida provocada por arma de fuego en la pierna derecha, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladado a un hospital para una valoración médica más especializada.
De acuerdo con la información proporcionada por uno de sus acompañantes, momentos antes de la agresión se encontraban comiendo en un puesto de tacos ubicado frente al hotel. Según el testimonio recabado en el lugar, presuntamente una persona que vestía una gabardina arribó hasta donde se encontraban y realizó la agresión contra el ahora lesionado.
Tras el ataque, el hombre herido y sus acompañantes se resguardaron en una de las habitaciones del hotel mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.
Realizan detenciones e investigaciones
Elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo la detención de tres personas para realizar las investigaciones e indagatorias correspondientes. Hasta el momento de la atención de la emergencia, las autoridades no habían determinado si los detenidos tienen alguna relación con los hechos reportados, por lo que se continuaría con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, el lesionado fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada. La víctima fue identificada como Pablo, de 29 años de edad.