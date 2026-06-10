Atacan a Balazos a Hombre en Hotel del Centro de Monterrey, NL

Un hombre fue herido de bala dentro de un hotel del centro de Monterrey. La víctima fue trasladada al Hospital Metropolitano y tres personas fueron detenidas para investigación.

Autoridades se dieron cita en el lugar hotelFoto: N+

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Un ataque a balazos deja a un hombre herido en un hotel de Monterrey. Tres detenidos y una investigación en curso. Conoce los detalles de este caso.

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