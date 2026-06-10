Atacan a Balazos a Hombre en Hotel del Centro de Monterrey, NL

Un hombre resultó lesionado por impacto de arma de fuego luego de ser atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 10 de Junio al interior de un hotel ubicado en el centro de Monterrey. Los hechos fueron reportados en el Hotel Reforma, localizado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Reforma, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey

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Tras recibirse el reporte de una persona herida por un ataque a balazos al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica al afectado.

A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron la situación y localizaron a la víctima al interior de la habitación del hotel. El hombre se encontraba sobre una cama y presentaba una herida provocada por arma de fuego en la pierna derecha, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladado a un hospital para una valoración médica más especializada.

De acuerdo con la información proporcionada por uno de sus acompañantes, momentos antes de la agresión se encontraban comiendo en un puesto de tacos ubicado frente al hotel. Según el testimonio recabado en el lugar, presuntamente una persona que vestía una gabardina arribó hasta donde se encontraban y realizó la agresión contra el ahora lesionado.

Tras el ataque, el hombre herido y sus acompañantes se resguardaron en una de las habitaciones del hotel mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.

Realizan detenciones e investigaciones

Elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo la detención de tres personas para realizar las investigaciones e indagatorias correspondientes. Hasta el momento de la atención de la emergencia, las autoridades no habían determinado si los detenidos tienen alguna relación con los hechos reportados, por lo que se continuaría con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el lesionado fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada. La víctima fue identificada como Pablo, de 29 años de edad.

Con Información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR